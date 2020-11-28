من مالي وكوت ديفوار والسنغال.. فتيات أفريقيا تدعمن شيكابالا: واحد مننا

علاقات و مجتمع

فتيات من مختلف دول القارة السمراء، يعشقن لعبه واسمه ولونه، يدافعن عنه وكأنه ابن وطنهن، يشجعن نادي الزمالك من أجله، فتيات من السنغال ومالي وكوت ديفوار، يدعمن نجم نادي الزمالك شيكابالا، ويرفضن ما يتعرض له من تنمر أو هجوم، خاصة بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي جمع قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي ليلة أمس وفاز بها الأخير.

تحكي الإيفوارية فاطيمة بامبا، أنها ورثت عشق نادي الزمالك من والدها الذي عاش في مصر واختار أن ينتمي للقلعة البيضاء وورّث أبناءه من بعده حب الفانلة البيضاء، وأحبت فاطيمة النادي الملكي ونجومه ولا سيما شيكابالا الذي تشعر أنه واحد منهم، قريب إلى قلوبهم: "كل الأفارقة اللي موجودين في مصر بيشجعوا الزمالك عشان خاطر شيكابالا".

ترفض الفتاة العشرينية ما يتعرض له من تنمر بسبب لونه الأسمر، مؤكدة أن هذا التصرف لا يليق وجارح لأي إنسان: "هم بيهاجموه لأنه مختلف عنهم وهو ميستحقش النقد بالشكل ده لأنه إنسان"، تتعاطف معه دومًا وتدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة بل وتدعو كل من تعرفه للدفاع عنه.

تقول "فاطيمة" لـ"هن"، إنها تحزن كثيرًا لأجله حين تتابع شتائم الناس له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بس أنه فيه ناس مضطهدينه والكلام اللي بقراه صعب جدًا على الفيس وتويتر لا يمكن يتحمله إنسان".

تدعمه مدينة بارو، من دولة مالي، رغم أنها لا تتابع كرة القدم كثيرًا وليست مغرمة باللاعبين لكنها سمعت اسمه لأول مرة حين جاءها صغيرها من الحضانة باكيًا ليخبرها بأن أقرانه ينادونه بــ"شيكابالا" نظرًا لأنه صاحب بشرة سمراء: "اشتكيت للمدير واعتذرلي وبعد ذلك رأيته لاعب قريب من القلوب ولا يستحق أن يتعرض للتنمر والتجريح".

والتقطت فاطمة محمد من السنغال صورة تذكارية مع نجمها المفضل شيكابالا، مؤكدة أنها تحبه وحزنت بشدة لخسارة الزمالك أمام نظيره الأهلى في نهائي كأس دوري أبطال أفريقيا الذي فاز به الأخير: "معظم السنغاليين هنا في مصر يحبون شيكابالا ويعتبرونه واحدا منهم".