ملاكي الهضبة يحارب "التوك توك".. مشروع "دعاء" أمان واكتفاء ذاتي وراحة

علاقات و مجتمع

فكرة روادتها صدفة كان هدفها محاربة انتشار "التوك توك" في منطقتها حدائق الأهرام عن طريق توفير سيارات ملاكي لكل الجيران لنقلهم داخليًا وخارجيًا بأسعار رمزية، لتتحمس دعاء بسيوني لهذا المشروع مع عدد من السكان وأطلقوا عليه "ملاكي الهضبة".

شاركها في تنفيذ الفكرة عدد من جيرانها الذين رحبوا بالفكرة وتطوعوا من أجل خدمة غيرهم: "بدأنا من شهر ونص بالصدفة ومكناش لسه حطينا آلية للتنفيذ ولا رتبنا حاجة عملت جروب الأول على الواتس وبعدين الفيس وعدد كبير من الكباتن انضموا لينا" حسب "دعاء".

تحكي أن الهدف الرئيسي كان محاربة التوك توك من خلال تطوع الجيران الذين يمتلكون سيارات لتوصيل الذين لا يمتلكون وبالتالي يتحقق اكتفاء ذاتي وعناصر الأمان لمنع خطر التوكتوك واستغلاله لبعض السكان: "كنا خايفين منلاقيش حد مرحب بالفكرة لكن عدد كبير من الكباتن طلب يشارك معانا وهدفنا الجار اللي معندوش عربية يلاقي جاره اللي عنده بيساعده وهنا هيكون مطمن على أهل بيته وولاده".

وضعت تسعيرة رمزية تبدأ من 10 لـ20 جنيه بالإضافة لخصومات وعروض خاصة للكباتن والأعضاء من خلال كارنيه العضوية الذي يمنحهم خصم 50% على صيانة السيارات للأعضاء بعد الاتفاق مع مركز صيانة وخصم 100% للكباتن، وخصم 30% للكباتن و25% للأعضاء في مسشتفى الواحة وتخفيضات في معامل التحاليل والكوافيرات الحريمي والرجالي والمطاعم كعروض خدمية لتحفيز الناس على عدم ركوب التوك توك: "فيه كمان 45 كابتن اسمهم كباتن شرفية متبرعين بدون مقابل للتوصيل مجاني بجانب خدمة الطوارئ 24 ساعة متاحة والتوصيل لأي مستشفى مجاني ولمرضى السرطان".

انتشرت الفكرة داخل حدائق الأهرام بسرعة البرق ونالت إعجاب العديد من السكان مما جعلهم يتيحوا خدمة التوصيل للخارج بتسعيرة 3 جنيه لكل كيلو: "عملنا الكارنيه عشان نطمن الراكب والكابتن وهدفنا نريح جيرانا ونتعاون ونفسنا مبادرتنا تنتشر وتكبر"، لافتة إلى أنه هناك عدد من الكباتن السيدات مشاركات في المبادرة من أجل توصيل أي سيدة لا ترغب في الركوب مع رجل لزيادة الأمان لها: "العميل بيدخل على الجروب ويطلب كابتن وبيحدد إذا كانت ست ولا راجل وبنبعتله على طول طلبه".