أنقذتهم وماتت.. سيدة روسية تضحي بحياتها من أجل أبنائها الخمسة

علاقات و مجتمع

استطاعت سيدة روسية إنقاذ أبنائها الخمسة من حريق شب داخل البيت كاد أن يقتل أسرتها بالكامل، ولاقت مصرعها وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولقيت جولنارا كوتيلنيوك التي تبلغ من العمر 31 عامًا، مصرعها في الحريق عندما انهار جزء من سقف منزلها فوق رأسها، وقبل لحظات من الكارثة تمكنت الأم من إخلاء كافة أبنائها الذين كانوا نائمين في بيتهم الواقع في مدينة ياكوستك أقصى شرق روسيا.

ونشب الحريق في وقت متأخر حين كان الجميع مستغرقًا في النوم، وقال أحد رجال الإطفاء، إن النار اشتعلت لأول مرة في المطبخ بداية من البوتوجاز ثم امتدت إلى البيت الخشبي، مما حجب الرؤية بسبب انتشار اللهب، لافتًا إلى أن الأطفال كانوا عالقين في الغرفة وهرولت الأم إلى النافذة وقامت بتكسير الزجاج من أجل إنقاذ صغارها.

بدأت السيدة الروسية بمساعدة ابنها على القفز من النافذة ثم مدت إليه إخوته الأربعة الأصغر عمرًا ثم الأكبر إلى أن نجى الجميع من الموت المحقق، وبعد أن أنقذ الأم الأبناء الأربعة سقطت دماعة من السقف فوق رأسها أنهت حياتها في الوقت الذي كانت تستعد فيه إلى الفرار من البيت الذي اشتغل فيه النيران.

وعثر رجال الإطفاء على جثمان الأم، بعد أن بادر أحد الجيران بالاتصال على السلطات من أجل إنقاذ المرأة الروسية لكنها لاقت مصرعها ودخل أحد أبنائها قسم العناية المركزة في المستشفى وعمره 9 سنوات بسبب حروق في جسده واستنشاقه للكربون ولكن الأطباء أكدوا أن حالته مستقرة.

وأصُيب باقي الأطفال بجروح في الوجه ومناطق أخرى من الجسم، لكن حالتهم أفضل من شقيقهم الأصغر، ويظن أحد الخبراء أن سبب الحريق قد يرجع لخلل في الموقد أدى إلى إشعال الحريق ولكن لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة السبب الحقيقي.

وتأثر الزوج بشدة لما حدث لأسرته وبخاصة وفاة شريكة عمره، حيث كان خارج البيت في ذلك اليوم قائلًا: "إنها كانت تتولى رعاية الأبناء لا نعرف كيف ستصبح الأمور من دونها".