صور.. فتاة جنوب أفريقية تفوز بلقب "ملكة الشواطئ" بمسابقة "مس إيكو"

لايف ستايل

فازت ملكة جمال دولة جنوب أفريقيا بلقب "ملكة جمال الشواطئ"، وذلك ضمن فعاليات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو"، والتي تستضيفها مدينة الغردقة، خلال الفترة بين 25 نوفمبر و6 ديسمبر، بمشاركة متسابقات من 25 دولة، بهدف التشجيع على سياحة المسابقات بمدن البحر الأحمر.

وأقيمت فعاليات مسابقة ملكة جمال الشواطئ، اليوم السبت، وشملت عروض أزياء بملابس البحر، وذلك على شاطئ أحد المنتجعات السياحية الكبرى التي تستضيف مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، إحدى فعاليات مسابقة "مس إيكو 2020".

وأشار محمد عيد، مدير تسويق مسابقة مس إيكو إلى أن فعاليات المسابقة تتضمن عدة فعاليات، منها مسابقات رياضية وبدنية، وفازت بها الأمريكية "سافنا"، ومسابقة ملكة جمال الشواطئ، َوفازت بها ممثلة جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن لجان التحكيم تعطي درجات لكل متسابقة، ويتم على أساسها اختيار "مس إيكو 2020".‪

وتتضمن المسابقة عدة فعاليات أخرى، من بينها مسابقة ملكة الأناقة، واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، ومسابقة المواهب، ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة، وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختامي، المقرر له يوم 5 شهر ديسمبر المقبل.

وعبرت ملكات الجمال عن سعادتهن البالغة بوجودهن في مصر، مؤكدين أنها تمتلك تاريخا حضاريا يتحدث عنه العالم بأكمله، ووجهت المتسابقات رسالة لدعم السياحة المصرية، من خلال مشاركتهن في مسابقات ملكات جمال السياحة والبيئة.

وكشفت آمال عبد الرازق، رئيس اللجنة المنظمة، أن "المسابقة تقام في ظروف صعبة تمر بها دول العالم في ظل جائحة كورونا، فكان من الصعب الحصول على موافقات الدول المشاركة معنا، بالإضافة إلى ظروف توقف الطيران"، وأكدت أن الهدف من المسابقة ليس عرض مقاييس للجمال، ولكن مقاييس أخرى، وهي أفكار المتسابقة في خدمة البيئة وخدمة العالم، ويجب أن تكون المتسابقة فعالة ولديها أنشطة وتملك أحد المشروعات، بالإضافة إلى مقاييس الثقافة واللغة والاطلاع على العالم.

وأشار كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، إلى أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.