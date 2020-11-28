أسرار زوي كرافيتز لبشرة نقية وناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 08:36 مساءً - نشعر جميعاً بالفضول حيال روتين العناية بالبشرة الذي تتبعه النجمات، لا سيما أنهن يظهرن دائماً بوجه مضيء ومتوهج وخال من العيوب والشوائب. وفي هذا المقال، نرصد لك أسرار العناية بالبشرة الخاص بالنجمة الممثلة والمغنية زوي كرافيتز Zoë Kravitz، وهو الذي يوفر لها بشرة نقية ونضرة. علماً أن النجمة ورثت فلسفتها الخاصة بالجمال من والدتها.



Profound Cleanser

Profound Cleanser



إنه منظف للوجه رغوي غني ذو أساس طبيعي، وهو مثالي لتنظيف جميع أنواع البشرة، وخصوصاً للبشرة الحساسة والدهنية. يمتلك غسول الوجه Profound Cleanser قدرة عالية على تنظيف البشرة بشكل عميق، وحماية البشرة من أضرار الجذور الحرة. إضافة الى ذلك، يتميز هذا الغسول بتركيبته العطرية التي تشتمل على القرفة والقرنفل والفانيليا وخشب الصندل والزنجبيل، وهي روائح مهدئة وتداعب المشاعر.

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Intensive Replenishing Facial Moisturiser

Intensive Replenishing Facial Moisturiser



لطالما اعترفت النجمة زوي كرافيتز بعشقها لمستحضرات العناية بالبشرة الصادرة من علامة Retrouvé وخصوصاً Intensive Replenishing Facial Moisturiser، فهو كريم مرطب للبشرة غني مليء بالمكونات الفعالة القائمة على الفيتامينات التي تحبس الرطوبة داخل البشرة، وتعزز عملية الترطيب داخل الجلد عندما تقل مستويات الترطيب الطبيعي في البشرة، مما يمنحها مظهراً متوهجاً ومشرقاً.

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Caudalie Beauty Elixir

Caudalie Beauty Elixir



يقلل هذا المستحضر من بهتان البشرة ويساعد في جعلها نقية وخالية من الشوائب، ويمدها بجرعة من الإشراقة والتوهج فور استخدامه، مما جعله المستحضر المفضل لدى الكثير من النجمات وخبراء التجميل والمكياج. تحتوي تركيبته على زيوت أساسية ومستخلصات نباتية مفيدة للبشرة، مثل إكليل الجبل والنعناع وزيت الورد. كما أنه يُستخدم قبل تطبيق المكياج، بحيث يساعد في الحصول على تغطية بشرة ناعمة تدوم طويلاً.

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Simply Divine Botanicals How Now Brown Cacao

Simply Divine Botanicals How Now Brown Cacao



إن كريم الترطيب هذا مناسب لجميع أنواع البشرة وخال تماماً من المواد القاسية والكيماوية، فهو مصنوع يدوياً من مكونات عضوية طبيعية تعمل على ترطيب وتنعيم اليدين والقدمين والمرفقين والساقين والذراعين. يمزج مستحضر Simply Divine Botanicals How Now Brown Cacao بين ثلاقة أنواع من الزبدة الفاخرة والصبار والزيوت، التي تحمي البشرة من الجفاف عند تعرضها لعوامل الطقس الأسد قسوة.

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