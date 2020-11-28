كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 08:36 مساءً - لا يزال المناكير الأبيض من أكثر صيحات موضة طلاء الأظافر رواجاً على الإطلاق، فمنذ ظهور هذه الصيحة بداية القرن الـ21، وهي تحقق رواجاً واسعاً بين الفتيات، مما جعل هناك الكثير من طرق تطبيقها، لتبدو الأظافر أكثر اختلافاً وجمالاً.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أفضل ألوان مناكير بدرجات الأبيض، لتختاري منها الأنسب لكِ، لإطلالة أكثر جمالاً وأناقة ليديكِ:



مناكير أبيض لامع

مناكير أبيض لامع



إذا كنتِ تبحثين عن درجة مناكير أبيض ناعمة، تمنحكِ قدراً من الأنوثة والجاذبية، وتناسب مختلف إطلالاتك المسائية والصباحية، يُمكنكِ الاستعانة بالمناكير الأبيض اللامع، والذي يناسب الأظافر العريضة، إذ يمنحها مظهراً أكثر جمالاً.

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مناكير أبيض مطفيّ

مناكير أبيض مطفيّ





لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية لأظافرك، يُمكنك الاستعانة بدرجة المناكير الأبيض المطفيّ، والتي تُفضلها الكثير من الفتيات، إذ تُعد من أكثر صيحات المناكير رواجاً، مما نتج عنه انتشار المناكير المطفيّ بمختلف ألوانه في الآونة الأخيرة.

ويُفضل أن تُطبق صيحة المناكير الأبيض المطفيّ صاحبات الأظافر اللوزية، أو الدائرية، أو الطويلة.



مناكير أبيض رخامي

مناكير أبيض رخامي



أصبحت صيحة المناكير الرخامي من صيحات طلاء الأظافر الأكثر رواجاً بين الفتيات، نظراً لاختلافها وتمتعها بالجاذبية والعصرية، مقارنة بباقي صيحات طلاء الأظافر التقليدية.

وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مميزة بالمناكير الرخامي، يُمكنكِ تطبيق مناكير أبيض رخامي، بتدرجات اللون الرمادي والأسود، مما يُمنح أظافركِ مظهراً جذاباً وأنيقاً.

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مناكير أبيض مزين بالجليتر

مناكير أبيض مزين بالجليتر



إذا تمت دعوتك على سهرة مسائية، وترغبين في تطبيق طلاء أظافر مميز وفخم، يُمكنك استخدام المناكير الأبيض، على أطراف أظافركِ، مع تزيينه بالجليتر، ثم طلاء باقي الأظافر بالمناكير الشفاف، مما يمنح يديكِ إطلالة أكثر جاذبية وأناقة.



المناكير الأبيض مع درجات النيود

المناكير الأبيض مع درجات النيود



لإطلالة أكثر عصرية واختلافاً، يُمكنكِ تطبيق المناكير الأبيض، مع مزجه بالمناكير بدرجات النيود، حيث يتدرج لون الأظافر من النيود إلى الأبيض اللامع على الأطراف، وهو ما يمنحها مظهراً مميزاً ومختلفاً.

وتناسب هذه الألوان الإطلالات النهارية الرسمية، كما تناسب أيضاً الإطلالات المسائية مع فساتين السهرات.

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