بريانكا شوبرا تعشق هذا اللون!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 08:36 مساءً - تتميز الهندية الجميلة بريانكا شوبرا بأسلوب جميل في عالم الأزياء يميزها عن غيرها، ومن يتابع إطلالاتها عن كثب؛ يدرك مدى عشقها للون الأبيض، الذي يتناغم بشكل كبير مع سمرتها الناعمة. هذا اللون الأنثوي الجميل تعتمده بريانكا بشكل دائم في إطلالاتها وتنوّع فيه، سواء في الأزياء الكلاسيكية أو ذات الطابع العصري.



علاقة خاصة بين بريانكا شوبرا واللون الابيض





يليق اللون الأبيض بصاحبات السحنة السمراء؛ إذ يزيد من إشراقتهن ويمنحهن طلة لافتة، وهذا ما يعكسه بالفعل على إطلالة بريانكا؛ إذ يعمل هذا اللون على إبراز لون ونقاء بشرتها، خصوصاً درجة الأبيض الألماسية التي تعكس على البشرة توهجاً ورقياً. فضلاً عن ذلك، لا تخاف بريانكا من إبراز تفاصيل جسمها؛ لأنها تتمتع بجسم رشيق ومميز، وهذا اللون يبرزها بشكل كبير؛ لأنه لون زاهٍ، ويسلط الضوء على كل تفاصيل الجسم.

فضلاً عن ذلك، يعتبر هذا اللون من أبرز صيحات عالم الموضة في كل المواسم، ولا يمكن أن يغيب عن عالم الأزياء في أي وقت، وبرز لدى مصممين كثر ودور عالمية كبرى، أمثال رالف لورين وفرساتشي وغيرهما كثر... هذا ويعكس هذا اللون مزاجاً إيجابياً على من ترتديه، ويجعلها في حالة من الإيجابية في مختلف الأوقات.

تابعي المزيد:طرق تنسيق اللون الأبيض للسمراوات بأسلوب بريانكا شوبرا

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اللون الأبيض وطرق ارتدائه بأسلوب صحيح



أنتِ أيضاً اعتمدي أسلوب النجمة بريانكا شوبرا في التألق باللون الأبيض، شرط أن ترتديه بالطرق والأسلوب الصحيح، لذا إليكِ القواعد التالية التي نقدمها إليكِ، والتي ينصح بأن تعتمديها بحذافيرها.



اختاري درجة الأبيض المائلة إلى الألماسي التي ستبرز سمرتك بشكل كبير ولافت.



نسقي مجوهرات ألماسية أو من الذهب الأبيض مع الفساتين الخاصة بالمناسبات الليلية المهمة.



لأزيائك الكاجوال؛ يمكنكِ أن تضيفي لمسة من الإكسسوارات الملونة، التي ستمنحك إطلالة عصرية لافتة، فيمكنك إضافة الأزرق أو الزهري أو الأحمر، أو غيرها من الدرجات القوية.



يمكنكِ إضافة وشاح ملون عند العنق؛ لكي تضيفي رونقاً من الأبيض على أزيائك.



من المميز أن تطلي بإطلالة كاملة بالأبيض، كأن تعتمدي حقيبة وحذاء من نفس لون التصميم.



أضيفي لمسة من التميز إلى إطلالتك؛ من خلال تنسيق إكسسوارات من السيلفر معها.