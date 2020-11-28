الشامواه يزيّن إكسسوارات الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 نوفمبر 2020 08:36 مساءً - الشامواه هذا الاسم يطلق على الجلد المصنوع بطريقة خاصة من جلد حيوان الشامواه، ويتميز بنعومته وقدرته على الامتصاص.

يعتبر قماش الشامواه مرافقاً لإكسسوارات الشتاء، حيث يمكن تنسيقه مع مختلف قطع الملابس بتصاميم مميزة لإطلالات مختلفة. هناك العديد من الخامات الجلدية التي تستخدم في تصنيع الإكسسوارات، ومن بينها مختلف أنواع الجلود الطبيعية والشامواه، والتي يتم الاختيار من بينها بما يتلاءم مع ملابس السيدة، وبالنسبة لخامة الشامواه؛ فهناك العديد من الأفكار التي يتم تصنيعها منها.



قطع جذّابة وأنيقة

Gucci



مجموعة مميزة من أحدث التصاميم الخاصة بالأحذية النسائية لتتلاءم مع ملابس الشتاء، وتعتمد المجموعة على خامة الشامواه، تلك التي يميزها ألوانها المميزة، ومن بين هذه المجموعة العديد من التصاميم والألوان لأحذية رائعة، ومنها اللون البترولي، البنفسجي، البيج، وغيرها العديد من الألوان الأخرى.

كما تعتبر أحذية الشامواه، التي تأتي بأربطة حول الكاحل Ankle Strap Heels، قطعاً أنيقة وجذّابة يمكن لكل سيدة إضافتها إلى خزانتها هذا الموسم، خاصة أنها تجمع بين الأناقة والأنوثة، إلى جانب أنها من صيحات الأحذية الرائجة، والتي شاع ظهورها بجميع أشكالها.

في ظل هذا الجو المتقلّب، وتغيّره من الدافئ للبارد، فهذا أفضل وقت يمكن ارتداؤها فيه، حيث إن أحذية الشامواه بملمسها الناعم تبعث الدفء إلى كل سيدة. أما مزجها مع الأحذية المفتوحة؛ فيجعلها مناسبة تماماً لهذا الطقس؛ للظهور بإطلالة أنيقة وفريدة من نوعها.

والشامواه إلى جانب أناقته المتناهية يسهل تنسيقه، سواء لإطلالة رسمية أو سهرة ليلية، لذلك لا بدّ من ارتدائه مع التنانير، الفساتين، والسراويل القصيرة، فهو يتناسب مع جميع هذه القطع، وسيجعل إطلالة السيدة جذابة ومميزة في كل منها.

هذا وقد شهدت موضة حقائب الخريف عودة بارزة للحقائب الشامواه، والتي تعود إلى موضة التسعينيات بشكل كبير، فقد برزت هذا الشتاء باللون الرمادي، الزيتي، البني، الأخضر والبرتقالي.

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مكانة مهمة

jacquemus



أما أحزمة الشامواه، فقد احتلت مكانة مهمة في موسم الشتاء، خاصة أنها من الإكسسوارات القادرة على تغيير مجمل الإطلالة، فهي لم تبتكر فقط لإحكام غلق السراويل أو تثبيتها حول الخصر، بل لتزيين الإطلالة بطرق مختلفة ومتنوعة.

ولأننا في فصل الشتاء، تقتصر الملابس على البلوفرات، الكارديجان، والمعاطف الثقيلة، وترتدي السيدة دوماً عدداً كبيراً من الطبقات، فلا تفكر فى إضافة الأحزمة على هذه الملابس الشتوية، رغم أنه عندما يتم استخدامها تضيف مظهراً رائعاً عليها.

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