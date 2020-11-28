بفستان زفاف أبيض.. ملكة جمال مصر تثير الجدل بعد فوز الأهلي: سنظل أوفياء

لايف ستايل

حالة من الجدل، صاحبت تعليق البلوجر وملكة جمال مصر لعام 2017 أيسل خالد، على فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليشارك في منافسات كأس العالم للأندية.

وشاركت "أيسل"، صورة لها بفستان زفاف أبيض فضفاض وغير منقوش ومزين بأكمام شفافة، مع تسريحة شعر انسيابية، معلقة: "مبروك يا أهلاوية.. إنما إحنا بقى خلينا كدة أوفياء لحد ما يبانلنا صاحب".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب 5 آلاف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "إنتي بتتريقي يا أيسل!"، و"معلش إنتو أكيد متعودين، مش أول مرة تخسروا"، و"عندك تصالح رهيب مع النفس"، وسط تجاهل ملكة جمال مصر التعليقات حتى الآن.

الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 2020

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بينما تقدم المارد الأحمر مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

ودخل لاعبو الأهلي والزمالك في مشاجرة عنيفة بعد المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

واشتبك مصطفى محمد مع لاعبي الأهلي عقب نهاية اللقاء قبل أن يتدخل الحكم الجزائري مصطفى غربال ليشهر البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد وحسين الشحات لاعبي الأحمر والأبيض.