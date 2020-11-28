بعد عقد قرانها.. تفاصيل حفل زفاف ميار الغيطي: الشهر المقبل في الجونة

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بفستان زفاف أبيض، مزين بأكمام شفافة، تجملت الفنانة ميار الغيطي، ابنة الإعلامي محمد الغيطي، خلال عقد قرانها منذ قليل على المهندس شريف العالمي.

وعلمت "الوطن"، أن الفنانة تستعد لحفل زفافها المقرر عقده الشهر المقبل في مكان "أوبن آير" يطل على البحر في مدينة الجونة بالغردقة، بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين في الوسط الفني.

وتابع المصدر، أنه تم تحديد موعد الزفاف في 4 ديسمبر المقبل، إلا أن العروسين يفكران في تأجيله عدة أيام بسبب عدم الانتهاء من تجهيزات الحفل، مضيفا: "ممكن يكون يوم 11 أو 12 الشهر الجاي".

وأشار المصدر إلى أن العروس سترتدي فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، والذي سيكون مطرزا ويحتوى على نقوش لامعة.

عقد قران ميار الغيطي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من عقد قران الفنانة الشابة، ميار الغيطي.

وأظهرت الصورة، احتفالا بسيطا، حيث تألقت العروس بفستان أبيض، منفوش قليلًا، بأكمام شفافة من الجوبير، كما اعتمدت الفنانة على شعر منسدل ويفي، مع الهيد بيس، ومكياج ترابي مطفي.

معلومات عن ميار الغيطي

يذكر أن ميار ولدت في 7 يونيو عام 1992، والدها الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الممثلة مي الغيطي، وعارض والدها في بداية مشوارها الفني دخول عالم الفن والتمثيل، لتبتعد عن السينما لفترة واتجهت للتليفزيون، حيث ظهرت بقوة في الدراما التلفزيونية بكثير من الأدوار، لتثبت موهبتها وقدرتها على الأداء التمثيلي.

وظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها خمسة أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

شاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".