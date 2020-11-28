آخر ما كتبته معلمة قبل وفاتها بكورونا: هانت.. وصديقاتها: كنتي حاسة

علاقات و مجتمع

"هانت، أرح قلبي يا الله بما أنت به أعلم"، منشور كتبته المعلمة مروة شعبان، بمدرسة "قباء الخاصة" في الرأس السوداء بالإسكندرية، قبل وفاتها بأيام بعد إصابتها بفيروس كورونا.

"كانت حاسة إنها هتسيبنا وتمشي"، كلمات مؤثرة عبر من خلالها أصدقاؤها عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" عن حزنهم الشديد على فراقها، بسبب سيرتها الطيبة وجاءت من ضمن التعليقات: "وجعتيني أوي يا مروة، ووجعتي قلبي عليكي، مش عارفة أتكلم من ساعة ما عرفت الخبر، بس كل ما أتخيل صورتك وإنتي تعبانة لوحدك توجعني صورتك أوي هتوحشينا".

وكتبت أخرى: "كنتي حاسة ولا إيه يا قلبي.. يا وجع قلبي عليكي يا مروة، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا الصبر على فراقك".

"قلبك كان حاسس الله يرحمك يا مروة، عمرى ماشوفت منك غير كل خير ربنا يشهد على كلامي وآخر مرة كلمتك قولتيلي نفسي أشوفك إنتى وإيمان، وحشتوني أوي ونفسى أجيلكم واتفقنا إنك هتيجي، تزورينا ونقعد ونهزر زي زمان، آخر مرة شوفتك في حفلة المدرسة".

"وجعتي قلبي يا مروة كنتي دايما بتضحكي رغم إن جواكي حزن كبير ربنا يرحمك ويعوضك في الجنة عن كل وجع شوفتيه".

وفاة معلمة بعد 13 يوما من إصابتها كورونا

وتوفيت المعلمة مروة شعبان، متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد دخولها المستشفى بـ13يومًا من إصابتها، وتركت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11عاما.

ونعى الممثل القانوني لمدرسة قباء الخاصة فى الإسكندرية، أسرة المتوفاة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأكد بيان صادر عن المدرسة، أن المعلمة مروة شعبان، تغيبت عن العمل فترة كبيرة تزيد عن فترة العزل، ولفت البيان إلى أن المدرسة تطبق كافة الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.