الست الناصحة رزق.. زوجة موسيماني أوصلته للبطولة ومدام فايلر حرمته منها

علاقات و مجتمع

منذ أن قرر رينيه فايلر، مدرب الأهلي السابق، الرحيل عن النادي الأهلي، بشكل مفاجئ، تزامنًا مع استئناف مباريات بطولة دوري أفريقيا، ارتبكت حسابات جماهير النادي الأهلي بسبب الوقت العصيب الذي ترك فيه المدرب الفريق.

زوجة فايلر السبب في الرحيل

وبحسب تصريحات فايلر حينها، أكد أن رحيله بسبب ارتباطه بزوجته وعائلته التي لم تتواجد معه بالبلاد، وبحاجة للسفر والاطمئنان عليها، خاصة أنها رفضت التواجد في مصر ما دفعه للرحيل، الأمر الذي حرمه من استكمال مسيرة الأهلي في البطولة الأفريقية وحصد اللقب التاسع في تاريخ الأهلي.

زوجة موسيماني ساعدته على حصد البطولة

وعلى النقيض تمامًا، ربما كانت مساعدات ودعم، مويرا موسيماني زوجة المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، ووكيلة أعماله، واحدة من ضمن أسباب حصد اللقب، خاصة أنها هي من دعمته لاتخاذ قرار تدريب النادي الأهلي، ولم تمنعه من السفر كنظيرتها، زوجة فايلر.

وبالأمس، حملت "مويرا" الكأس رفقة زوجها، بعدما حقق النادي الأهلي البطولة الأفريقية التاسعة، لتكلل تصريحاتها السابقة حول حصد البطولة بتلك اللقطة.

وقالت مويرا موسيماني، من قبل إن زوجها يسعى للتويج ببطولة أفريقيا، والمنافسة على كأس العالم رفقة القلعة الحمراء.

وأضافت "مويرا" خلال حديث سابق بقناة النادي الأهلي: "شكرا جدا لإدارة الأهلي، فخر لنا أن نكون هنا، وأن نكون من عائلة الأهلي، متحمسون لسنوات قادمة مع النادي الأهلي، وأنا أشكر أمير توفيق، كان محترفا جدا وكان يؤكد أن كل شيء في مكانه الصحيح ونحن أيضا كنا كذلك، وهناك احترافية كبيرة في إدارة النادي الأهلي".

وتابعت: "إدارة الأهلي كانت رائعة وكنا مذهولين بما حدث، وزوجي يسعى للفوز بدوري أبطال أفريقيا، وهو هدف من أهم أهدافه، ولديه طموحات عالية جدا، ويريد المنافسة على بطولة كأس العالم للأندية والفوز بها، أنا لست المدير الفني ولكن أطلب من جماهير الأهلي أن تعطيه الوقت الكافي، لقد درب أندية لمدة 8 سنوات وتولى قيادة 5 أندية، فهو قادر على تقديم أعلى مستوى لأي فريق، إنه يتمنى خلال شهر أن يفوز ببطولة أفريقيا".