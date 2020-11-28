واعظات وراهبات ورجال دين يشاركون في حملة "احميها من الختان" بالمنيا

علاقات و مجتمع

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن إطلاق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، في الفترة من 25 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 10 من ديسمبر المقبل، إذ بدأت الأنشطة بحملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان".

وكان "قومي المرأة" برئاسة الدكتورة مايا مرسي، قد عقد تدريبات للرائدات والمتطوعات على صياغة الرسائل والتخطيط للحملات وآداب وقواعد الزيارات المنزلية والتطبيق العملي بقرى المحافظة بالتعاون مع مشروع "معا للقضاء على ختان الإناث"، الذي تنفذه هيئة كير الدولية فى مصر.

قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه من المقرر تنفيذ أنشطة متنوعة خلال الـ16 يوما بالشراكة مع جهات عديدة منها قصر ثقافة المنيا ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، مع الاستعانة برجال الدين المسيحي والإسلامى المستنيرين والواعظات والراهبات الذين تم تدريبهم على إدماج الرجال في قضايا المرأة وفق خطة وضعها الفرع.

يشار إلى أن حملة طرق الأبواب "احميها من الختان"، تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية، كما تستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها في الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، وتعتمد حملة طرق الأبواب على توصيل رسائلها من خلال أعضاء الفروع إلى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة.

وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.