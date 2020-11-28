بـ"تي شيرت" أحمر.. أنغام تهنئ الأهلي بفوزه بـ"الأميرة السمراء"

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، بتتويج النادي الأهلي، بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على غريمه نادي الزمالك، ليلة أمس.

ونشرت أنغام صورة لها بقميص المنتخب الوطني، وأرفقت تعليقًا: "الأهلي بطل أفريقيا.. مليون مبروك".

وفاز الأهلي، مساء الجمعة، على غريمه الزمالك بعد أن تقدم مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبدالرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، بعد الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت بين القطبين على ستاد القاهرة بنتيجة 2-1.

أنغام تلفت الأنظار بفستان أحمر

ومنذ أسابيع، لفتت الفنانة أنغام الأنظار بفستانها، خلال أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للدعاية لألبومها الغنائي الخليجي الجديد "مزح".

وأطلت أنغام، بفستان أحمر فضفاض، والذي تميز بأنه متوسط الطول وبأكمام طويلة، ومزود بثنيات ناعمة، من توقيع دار الأزياء Ted Baker.

وعلقت على صورتها، بمقطع من أغنية جديدة في ألبوم "مزح": "به طاولة لا بد ما تجمعنا.. أخشابها للحين في الأشجار" من أغنية "طاولة"، داعية جمهورها للاستماع إلى ألبومها الغنائي الجديد.

رواد "سوشيال ميديا" لـ أنغام: شيك ومحتشمة

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ14 ألف إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "فخر الطرب المصري"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال"، و"شيك ومحتشمة".

ويصل سعر الفستان الأحمر إلى 199 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل 4100 جنيه مصري، بحسب الموقع الرسمي لدار الأزياء.