معلومات عن هدى المراغي بعد منحها أرفع وسام في كندا: اسمها بـ"كتاب الأضواء"

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حصلت الدكتورة هدى المراغي على أرفع وسام مدنى في كندا "Order of Canada"، من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية.

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتورة هدى المراغي، قائلة: "يا فرحة مصر ببناتها في الخارج".

معلومات عن الدكتورة هدى المراغي

يطلق عليها البروفيسور المصرية بعد الإنجازات الكبيرة التي استطاعت أن تقوم بها.

تخرجت في كلية هندسة الإنتاج جامعة القاهرة.

حصلت على المركز الأول على دفعتها، ثم عينت معيدة بالجامعة.

سافرت "المراغي" إلى كندا لتحضير رسالة الدكتوراة مع زوجها.

حصلت على الدكتوراه من جامعة الهندسة الكندية.

أول عميد امرأة لكلية الهندسة الكندية.

استطاعت أن تكون أول امرأة تحصل على الأستاذية فى الهندسة الصناعية في تاريخ كندا، ولم يقتصر دورها عند الأستاذية التي يتمناها جميع دكاترة الجامعة، بل ترشحت إلى منصب عميد جامعة ويندسور الكندية.

أول امرأة تحصل على شرف كونها مستشارة لوزير الدفاع الكندى.

أول سيدة تحصل على وسام الشرف من الدرجة الأولى في مقاطعة انتاريو بكندا، تكريما لجهودها العلمية في مجال الهندسة.

تعد واحدة من أساتذة وباحثي الهندسة الصناعية في العالم، إذ قدمت 350 بحثا علميا، وغيرت موازين هندسة التصنيع في العالم.

المهندسة الوحيدة التي ذكر اسمها في كتاب الأضواء الشمالية للمرأة الكندية المتميزة.

كما أسست "هدى المراغى" مدينة لنظم التصنيع الآلى فى جامعة ويندسور، تقع على الحدود مع أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية "ديتوريت، وهى المدينة الأولى فى العالم المتخصصة فى صناعة السيارات، وبها أكبر معمل للهندسة الصناعية المرنة.

وتولت منصب المجلس الاستشاري العلمي لوزارة الدفاع الكندية لمدة 5 سنوات، وكانت تلتقي فيها قيادات الجيش الكندي والباحثين في المجالات المختلفة.