زوجة ميدو عن فوز الأهلي: ربنا كرمهم عشان يطبطب على مؤمن زكريا

علاقات و مجتمع

هنأت يسرا الليثي، زوجة لاعب ومدرب الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، النادي الأهلي، عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا، على حساب غريمه التقليدي "الزمالك"، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ودونت زوجة اللاعب: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، لاعيبة رجالة، وكننا الأفضل والأحق، وجول شيكا لوحده بطولة، بس الحظ كان معاهم، عشان كدة الحزن أكبر".

ثم شاركت بصورة للاعب مؤمن زكريا، خلال الاحتفال، قائلة: "أكيد ربنا كرمهم عشان يطبطب عليك، ربنا يشفيك يا مؤمن يا رب".

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020، لينجح في حصد اللقب التاسع في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بينما تقدم المارد الأحمر مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

دخل لاعبو الأهلي والزمالك في مشاجرة عنيفة بعد المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

واشتبك مصطفى محمد مع لاعبي الأهلي عقب نهاية اللقاء قبل أن يتدخل الحكم الجزائري مصطفى غربال ليشهر البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد وحسين الشحات لاعبي الأحمر والأبيض.