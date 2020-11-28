لاعب كمال أجسام كازاخستاني يتزوج دمية سيليكون بعد أشهر من التأجيل

علاقات و مجتمع

أعلن لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، ويوري تولوشكو، الزواج أخيرًا من خطيبته الدُمية الجنسية "مارجو" عقب تأخير لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقاطع مصورة من حفل الزفاف، التي ظهرت فيه العروس الدُمية بفستان زفاف أنيق، وظهور الحضور يتناولون المشروب.

كما شارك مقطع فيديو، وهو يضع خاتمًا على إصبع مارجو أمام مجموعة من الضيوف.

وكان تولوشكو على علاقة بالدمية لمدة ثمانية أشهر، وقد قرر بعد ذلك الارتباط بها رسمياً.

وأشار تولوشكو إلى أنه أرسل "مارجو" إلى جراح تجميل، لأنها بدأت تشعر بعدم الأمان بعد ظهورها في وسائل الإعلام.

وكان اللاعب أعلن اعتزامه عن تحويل علاقته بالدمية السيلكون من ارتباط إلى زواج في 2019، إلا أن تمت الزيجة مؤخرًا.

يذكر أن الدمية "مارجو" لديها حساب على "الإنستجرام"، وتشارك عليه لحظاته مع لاعب كمال الأجسام.

الجدير بالذكر أن الدُمى الجنسية بات متعارف عليها في العديد من البلدان الأوروبية، وكانت شركة بريطانية، قررت منذ أكثر من عامين، إنتاج دمى عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتحقيق رغبات العميل، ولكن بأسعار زهيدة، تعتمد الفكرة على زيادة خط الإنتاج وتقليل التكلفة، فضلًا عن تصميمها بشكل دقيق للغاية.

وتؤكد الشركة حسبما ذكر موقع "mirror" البريطاني، أنها لن تستخدم أي وجوه متشابهة مع البشر دون إذنهم أو حتى المشاهير، مؤكدة أن عملاءها الذين يسعون لاقتناء الدمية، بالفعل لم يهتموا بجسد مفصل تمامًا بقدر اهتمامهم بوظائف الروبوت، مشيرة إلى أن تلك الروبوتات ثلاثية الأبعاد، يمكن أن تستخدم فى عدة وظائف، كما يمكن وضعهم بدلًا من موظفي الانتظار في المطاعم واستقبال موظفي الفنادق.

وحسبما ذكر الموقع، فإن الشركة بالفعل أنتجت أول تصميم، لكن بغطاء رأس سيليكون تقليدي وجسم يعمل بشكل كامل، كما إنها يمكنها فتح عينيها وتحريك ذراعيها.

وتؤكد الشركة أن المنتجات المنتظرة سوف تفي بكل ما يريده العميل، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة قريبا، وأنه يمكن توفير لها رأس نابض بالحياة، مع ذكاء اصطناعي للتحدث مع العملاء ولكن هذه ستكون باهظة للغاية، حيث ستتكلف ما بين 8000 و10 آلاف دولار لكل منها.