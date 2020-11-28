لقاء الخميسي تحتفل بفوز الأهلي بصورة مع الخطيب: مبروك

علاقات و مجتمع

بصورة جمعتها برئيس مجلس إدارة الأهلي، محمود الخطيب، احتفلت الفنانة لقاء الخميسي، بفوز النادي الأهلي عقب تتويجه بدوري أبطال أفريقيا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة، قائلا: "مبروك للأهلي".

وفاز الأهلي، مساء الجمعة، على غريمه الزمالك بعد أن تقدم مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبدالرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86.

واستطاع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الزمالك، بعد الفوز في المباراة النهائية التي أقيمت بين القطبين على ستاد القاهرة بنتيجة 2-1.

ومسبقًا، قالت الفنانة لقاء الخميسي إن ما أغضبها من التعليقات السلبية على تدوينة لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تشيد بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، كون التعليقات كانت سخيفة ومهينة ولا معنى لها إلا أنها تعبر عن الأمراض النفسية على حد قولها.

وتابعت: "لينا 16 سنة بنتشتم أنا وزوجى.. والهجوم كان من بعض جمهور الزمالك وده اللي خلاني أرد على كل وحد في السوشيال ميديا وأتقدم ببلاغ في حد قال ألفاظ خارجة".

وأضافت "لقاء" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصي، أنها كزوجة تتأثر بما يتم تداوله عبر السوشيال الميديا بشأنها أو بشأن زوجها، "عبدالمنصف دائماً يقول لي متركزيش مع التعليقات"، مشددة على أن الهجوم عليها وزوجها لا علاقة لها بالدين والأخلاق.

وأشارت إلى أنها لا تتابع مباريات كرة القدم، ولكنها فخورة بزوجها وستظل تدعمه، وتسانده، "أعصابي لا تتحمل مشاهدة مباريات كرة القدم ولذلك لا أشاهدها ولكن سأظل أدعم زوجي".