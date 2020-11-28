صور.. حاويات رائعة تحافظ على الأطعمة طازجة لأسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - صمتت إحدى الشركات الأسترالية مجموعة متنوعة من حاويات التخزين الثورية، بعد أن حققت نجاحاً قياسياً في الولايات المتحدة.

وُلدت شركة Zip Top بعد أن اكتشفت المؤسسة ريبيكا فينيل نقصاً بالتنوع في سوق حاويات التخزين، وصممت هذه الحاويات بقاعدة مسطحة للوقوف عندما تكون ممتلئة أو فارغة، جنباً إلى جنب مع طريقة محكمة للإغلاق للحفاظ على الأطعمة طازجة لأسابيع.

ولا تحتوي هذه الحاويات على أغطية، وتحتفظ بالسوائل الساخنة مثل الحساء أو المرقة، وهي آمنة للاستخدام في الميكروويف والفريزر ويمكن تنظيفها في غسالة الأطباق، ويمكن شراء الحاويات الذكية إما في شكل طبق أو كيس أو كوب، وهي متوفرة بأحجام متعددة وتبدأ الأسعار من حوالي 30 دولاراً عبر الإنترنت، وفقا لـ"24" الإماراتي.

حاويات Zip Lock مصنوعة من السيليكون البلاتيني، وهي خالية من الرصاص والفيثالات السامة، فضلاً عن كونها غير مسببة للحساسية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول الأشخاص الذين جربوا هذه الحاويات إنها سهلة الاستخدام، وعلق أحدهم "إنها مدهشة، أحب الطريقة التي تقف بها لوحدها مع هذه الطريقة الآمنة للإغلاق". وكتب آخر "أهم ما فيها ميزة عدم التسرب وعدم وجود أغطية وأنها غير مصنوعة من البلاستيك".

وقال معلق ثالث "حاويات Zip Lock هي الأفضل لأخذ بقايا الطعام إلى العمل لوجبة الغداء".