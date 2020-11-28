هذه هي نقطة ضعف لكل اللقاحات ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت البروفيسورة في مدرسة البيولوجيا النظامية لدى جامعة "جورج مايسون" الأمريكية، أنتشا بارانوفا، نقطة ضعف لدى كل اللقاحات الحالية المعمول بها ضد فيروس كورونا.

وحسب البروفيسورة فإن نقصها الرئيس يكمن في ضرورة حقن جرعتين من اللقاح. ويخص هذا الأمر كل اللقاحات التي تم وضعها وكذلك اللقاحات التي سيتم إعدادها لاحقا.

وأوضحت أن هناك احتمالا لعدم تلقي شخص ما حقنة ثانية، ما يتسبب في فشل عملية التطعيم التي لن تعطيه أي مردود إيجابي، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقالت إن الشخص الذي يخضع للتطعيم يمكن أن يتلقى جرعة أولى بداية، ثم ينسى أو يرفض تلقي جرعة ثانية بعد أن يقرأ تصريحات يدلي بها خصوم التطعيم مثلا أو لأي سبب آخر.

وأضافت، آنتشا بارانوفا، أن الصين تشهد في الوقت الراهن اختبارات سريرية للقاح وحيد المراحل أو بالأحرى اللقاح الذي يحقن مرة واحدة فقط. لكن السلطات الصينية لم تكشف عن أي معلومات عنه إلى حد الآن.