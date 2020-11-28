بعد صورتها المثيرة للجدل مع الهضبة.. معلومات عن إيمي سالم: لها 3 أبناء

علاقات و مجتمع

"شكلها مؤامرة أعشق الرابعة".. صورة متداولة للفنان عمرو دياب، برفقة الفنانة إيمي سالم، عبر أحد "جروبات" موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جعلت ربط البعض عن وجود علاقة عاطفية بينهما، خاصة بعد انفصال الهضبة عن الفنانة دينا الشربيني، بحسب مصادر.

لكن الصورة لم تكن في هذا السياق، فحقيقة الصورة ترجع إلى حفل عيد ميلاد الهضبة، برفقة الفنانة دينا الشربيني، وحضور عدد من الأصدقاء بينهما الفنانة إيمي سالم، التي نشرت وقتها صورا من الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلقة عليها: "كل سنة وأنت الهضبة كل سنة وأنت ناجح وعالمي.. كل سنة وأنت مختلف وفي حتة لوحدك.. والأهم كل سنة وأنت بصحة وسعادة وراحة بال".

ويرصد "هن"، في التقرير التالي، عددا من المعلومات حول الفنانة المصرية إيمي سالم.

- هي من مواليد 1982، أي أنها تبلغ من العمر 38 عامًا.

- فنانة مصرية، وقدمت في بداية أعمالها بعض الأدوار الثانوية.

- يعتبر فيلم "أحلام عمرنا"، الذي عرض في العام 2005، مع الفنانة منى زكي والفنان مصطفى شعبان، أول أدوارها الرئيسية.

- شاركت بعد ذلك في بعض الأفلام منها: "ما تيجي نرقص" و"كامل الأوصاف"، وانتقلت بعد ذلك إلى شاشة الدراما وشاركت في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".

- شاركت مع الفنان أحمد حلمي، في مسلسل "العملية ميسي" في دراما رمضان 2014.

- تزوجت من المطرب وعارض الأزياء اللبناني "غسان المولى"، لكنهما انفصلا في العام 2017.

- أنجبت أبناءها الثلاثة "يوسف" والتوأم "سالم" و"ساري"، في الولايات المتحدة الأمريكية.

- نشرت صور أبنائها الثلاثة للمرة الأولى في العام 2019، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ووجهت لهم رسالة: " ربنا يقدرني وأعمل كل اللي في إيدي عشان أخليكم أحسن رجالة.. الناس تحلف بأخلاقكم ورجولتكم.. وأعمل كل اللي عليا عشان يوم ما أدعي ربنا يقر عيني بيكم أبقى على صواب.. بحبكم حب أبدي وكيانكم هو سبب وجودي.. وعمري ما حسمح لحد يأخركم أو يقف قدام مستقبلكم مهما كان الثمن".

- تربطها علاقة صداقة بالفنان عمرو دياب، إذ شاركت قبل ذلك بالتهنئة بعيد ميلاده، في شهر أكتوبر، في أعوام متتالية، وكان آخرها عيد ميلاده الماضي، بمشاركة الفنانة دينا الشربيني.