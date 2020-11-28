صور.. أمريكية تفوز بـ "ميس فيتنس" في اليوم الأول لفعاليات مسابقة "ميس ايكو"

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تواصل اللجنة المنظمة لفعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة "مس إيكو 2020"، والتي تستضيفها مدينة الغردقة، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، برعاية كامل أبو علي رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، فعاليتها التي بدأت أمس وتستمر حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة عدد 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وانطلقت أمس الجمعة، مسابقة "فيس فيتنس"، على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، والتي تستضيفها مدينة الغردقة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وحققت الأمريكية "سافنا فولار"، لقب "مس فيتنس" ملكة جمال العالم للرياضة، حيث خاضت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، أمس الجمعة، مجموعة من الألعاب الرياضية والفقرات الاستعراضية داخل صالات المنتجع السياحي بمشاركة 23 ملكة من 23 دولة، استعدادا للمشاركة فى مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، بمشاركة أكثر من خمس قارات حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة .

وشملت الفعاليات مسابقة "مس ايجيبت"، عدة مسابقات رياضية وبدنية وتحدد لجنة التحكيم درجات يتم على أساسها اختيار ملكات جمال "مس فيتنس".

تتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام ومن المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وحرصت ملكات الجمال على التقاط صورة تحمل علم مصر وعلمي الأهلي والزمالك، في رسالة للجماهير المصرية تحت شعار نبذ التعصب وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة وحضارة مصر.

وعبرت ملكات الجمال عن سعادتهن البالغة بتواجدهن في مصر التي تمتلك تاريخ حضاري يتحدث عنه العالم بأكمله، ووجهن رسالة لدعم السياحة المصرية خلال مشاركتهن في ملكات جمال السياحة والبيئة.

وقالت كنزي الزيني ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2020، في حوار خاص لـ "الوطن"، إنها ستكون سفيرة مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس ايكو"، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تشترك فيها في مسابقات عالمية وأنها المرة الأولى التي تتواجد في الغردقة.

وكشفت "كنزي"، أنها تشارك مع 25 متسابقة من عدة دول يمثلن خمس قارات، وأنها سعيدة بتنوع الثقافات، لافتة أنها تعلم عددا من المشاركات اللغة العربية والذين أبدين أعجابهن بجو الغردقة الرائع والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في المطارات والفنادق.

أكدت ساندي سالم، ملكة جمال دولة أذربيجان، إحدى المتسابقات المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020، بالغردقة، أن الشباب لا بد أن يكون مؤثرا ويحدث تغييرا في العالم، مؤكدة أن التغيير لا يتقيد بسن معين وأن رسالتها التي توجهها خلال مشاركتها في المسابقة، أن يكون عند الشباب هدفا يعمل من أجله.

وعبرت "ساندي"، في حديث خاص لـ "الوطن"، عن سعادتها بالمشاركة مؤكدة أنها ستكتسب ثقافات جديدة من خلال المنافسة مع 25 متسابقة آخرى، وأشارت أنها تمثل البيئة وذلك لاختيارها ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات فى أذربيجان 2020.

وقالت إنها تعلمت اللغة العربية في مصر وأنها تدرس ست لغات أخرى وأن الجو في الغردقة رائع جدا والشمس مشرقة، وأن جميع المتسابقات سعداء بالجو الرائع، وجميعهن أشدن بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة منذ وصولهن المطار وداخل الفنادق وأثناء فعاليات المسابقة.

من جانبها كشفت أمال عبدالرازق، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات خلال المؤتمر، أن المسابقة تقام في ظروف صعبة تمر بها دول العالم في ظل مواجهة جائحة كورونا، فكان من الصعب الحصول على موافقات الدول المشاركة، بالإضافة إلى ظروف توقف الطيران، مؤكدة أن الهدف من المسابقة ليس عرض مقاييس الجمال ولكن مقاييس أخرى وهي أفكار المتسابقة في خدمة البيئة وخدمة العالم، ويجب أن تكون المتسابقة فعالة ولديها أنشطة وتملك أحد المشروعات، بالإضافة إلى مقاييس الثقافة واللغة والاطلاع على العالم.

وقال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم، إنه أصر على إقامة المسابقة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة، رغم الظروف التي يمر بها العالم، بهدف توصيل رسالة للعالم، وأن الرسالة أن مصر آمنة وفتح أسواق سياحية جديدة، مؤكدا أن بلادنا محتاجة أن نقدم أكثر ما عندنا من مجهود، مضيفا أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية تعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، مما يساهم في عودة تنشيط السياحة.

وكشف محمد عيد مدير تسويق المسابقة، أن المسابقة هي الحدث الدولی الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیۃ الكبری فی مصر خلال نوفمبر - دیسمبر 2020، وذلك لتنشيط السياحة وفتح أسواق سياحية جديدة من الدول المشاركة، موكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وسيراعي الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.