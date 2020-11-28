بالأحمر.. الفنانة إيمان العاصي تشارك الأهلي فرحة الفوز: ولا في غيره يفرحنا

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة إيمان العاصي بفوز النادي الأهلي على غريمه اللدود الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتوج بالبطولة لأول مرة منذ 7 سنوات، عندما حقق الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في عام 2013، على طريقتها الخاصة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها مرتدية فستان جرئ باللون الأحمر.

"ولا في غيره يفرحنا"، وهو مقطع من أغنية شهيرة للنادي الأهلي، بهذه الكلمات عبرت "العاصي" عن فرحتها بفوز النادي الأهلي.

لقى المنشور الذي شاركته الفنانة إيمان العاصي، تفاعلا كبير من قبل الجمهور، وحصد العديد من التعليقات كان أبرزها "ولا في غيرك يفرحني".

وعلق آخر "مافيش غيرك انتي والأهلي"، "الأهلي فوق الجميع".

وفاز الأهلي مساء الجمعة على غريمه الزمالك بعد أن تقدم مبكرا عن طريق عمرو السولية بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعاد المارد الأحمر للتقدم مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 86.

وكانت الفنانة ظهرت بإطلالة تختلف عما اعتاد متابعوها عليها، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بشكل مختلف مرتدية ملابس باللون الأخضر وحرصت أن يقترب لون المكياج من ألوان ملابسها، وانهالت تعليقات متابعيها، التي جاء أبرزها: "إنتي بطبيعتك أحلى كتير، شكلك أحلى من غير مكياج".

وكانت الفنانة شاركت مقطع فيديو مصور،عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض "مش عيب"، وأن المتعافي "مش منبوذ"، مؤكدة أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض.

وأشارت إلى أنها أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.