صابرين تهنئ الأهلي من "تحت السرير": جوزي زملكاوي وهيطلقني بعد المكالمة

علاقات و مجتمع

علقت الفنانة صابرين على تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، قائلة بصوت منخفض: "أنا بكلمكم من تحت السرير عشان جوزي زملكاوي وأقولكم مبروك"، فرد عليها الإعلامي عمرو أديب: "أصيلة يا ختي والله، وحياتك لأقوله".

وأضافت "صابرين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أنت وطارق جوزي نفس الكلام، البلنتي والتلات فولات متحاسبوش، أنتو بتسمعوا لبعض نفس المحاضرة قبل الماتش ولا إيه؟"، وقاطعها "أديب"، متسائلا: "إيه اللي هيقعدلك الأهلي ولا جوزك؟"، فردت عليه: "الأهلي طبعا، أنا هطلق بعد المكالمة دي، وأحنا مصريين سواء الأهلي ولا الزمالك".

وتابعت: "لو الزمالك هو اللي كسب كنت بردة هقول مبروك يا عمرو أخيرا فرحتوا، أحنا لازم نعلم الناس لا للعصبية"، فرد عليها "أديب" ساخرا: "ولا للهزيمة بردو يختي، باتي عند واحدة صاحبتك النهاردة".

من جانبه قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه سعيد بالهدف الذي أحرزه لاعب الزمالك شيكابالا في مرمى الأهلي، "ربنا طبطب عليه"، ويعتبر تكريما لرحلته، كما أن المباراة تليق بسمعة مصر وقطبي الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن الزمالك لعب بشكل جيد للغاية، والأهلي حظه أوفر، "سعيد إن المباراة كانت بمستوى كويس أوي"، لافتا إلى أن غياب "الونش" وعبدالله جمعة و"عبدالشافي" أحدث مشكلات مع الزمالك، وتغيير شيكابالا بـ "كاسونجو" غير موفق، متوقعا بعدم فوز الزمالك بكأس مصر، "هي خلاص قفلت".