باحثون يكتشفون آلية علاج تعزز من تخفيف آلام الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون في اليابان عن آلية غير معروفة من قبل للتحكم في الألم، تتضمن مجموعة محددة حديثا من الخلايا في النخاع الشوكي، مما يوفر هدفا محتملا لتعزيز التأثير العلاجي لأدوية الآلام المزمنة.

وأشار موقع "تيكنولوجي نيتوورك" للأخبار العلمية، أن الآلية الجديدة، تتضمن مجموعة فريدة من الخلايا النجمية في النخاع الشوكي،اكتشفها الفريق البحثي، حيث وجدوا أن هذه الخلايا تلعب دورا في إنتاج إحساس مفرط بالألم، لتقدم هدفا محتملا للتحكم بتأثيرها، وتعزيز التأثير العلاجي لأدوية الآلام المزمنة.

وأضاف الموقع أن الباحثين وجدوا هذه الخلايا في الطبقتين الخارجيتين من المادة الرمادية خلف الحبل الشوكي، وهي منطقة معروفة لنقل المعلومات الحسية العامة مثل الضغط والألم والحرارة من جميع أنحاء الجسم إلى الدماغ، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وقال ماكوتو تسودا، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للعلوم الصيدلانية بجامعة كيوشو اليابانية، قائد فريق البحث: "اكتشاف هذه المجموعة الجديدة من الخلايا النجمية يكشف دورًا جديدًا للخلايا العصبية النازلة LC-NAergic في تسهيل انتقال الألم في العمود الفقري".

وأضاف أنه "على الرغم من أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول الأدوية المختلفة، إلا أن هذه المجموعة النجمية تبدو هدفًا واعدًا للغاية لتعزيز القدرة العلاجية لأدوية الآلام المزمنة".