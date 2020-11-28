رسالة لدعم السياحة.. مؤتمر صحفي لملكات جمال العالم المراهقات بالغردقة

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واصلت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة "مس إيكو" فعالياتها، أمس، بمدينة الغردقة، بعقد مؤتمرًا صحفيًا للمتسابقات، بحضور كامل أبو علي، رئيس جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، والمستضيف للمسابقة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية والمواقع العربية والأجنبية.

وقالت آمال عبد الرازق، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات خلال المؤتمر، إن المسابقة تقام في ظروف صعبة تمر بها دول العالم في ظل مواجهة جائحة كورونا، فكان من الصعب الحصول على موافقات الدول المشاركة، بالإضافة إلى ظروف توقف الطيران، مؤكدة أن الهدف من المسابقة ليس عرض مقاييس الجمال وإنما أفكار تصب في خدمة البيئة وخدمة العالم، ويجب أن تكون المتسابقة فعالة ولديها أنشطة وتملك أحد المشروعات بالإضافة إلى مقاييس الثقافة واللغة والاطلاع على العالم.

وأكد كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أنه أصر على إقامة المسابقة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة رغم الظروف التي يمر بها العالم بهدف توصيل رسالة للعالم مفادها أن مصر آمنة بغرض فتح أسواق سياحية جديدة، مشيرًا إلى أن استضافة الغردقة لمثل تلك الأحداث العالمية يعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، ما يساهم في عودة تنشيط السياحة.

وألمح محمد عيد، مدير تسويق المسابقة، أن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة هو الحدث الدولي الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیة الكبری فی مصر خلال نوفمبر - دیسمبر 2020 بغرض تنشيط السياحة وفتح أسواقا سياحية جديدة من الدول المشاركة موكدا تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وسيراعي الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وشاركت 23 متسابقة لملكات جمال العالم للسياحة والبيئة في مجموعة من الألعاب الرياضية والفقرات الإستعراضية داخل صالات المنتجع السياحي استعدادا للمشاركة فى المسابقة التي تستضيفها مدينة الغردقة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من خمسة قارات حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وعبرت ملكات الجمال عن سعادتهم البالغة بتواجدهم في مصر التي تمتلك تاريخا وحضارة يتحدث عنها العالم بأكمله ووجهن رسالة لدعم السياحة المصرية خلال مشاركتهن في المسابقة.

وقالت كنزي الزيني ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2020 في تصريحات لـ"الوطن" إنها ستكون سفيرة مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس ايكو" مؤكدة أنها المرة الأولى التي تشترك فيها في مسابقات عالمية وأنها المرة الأولى التي تتواجد في الغردقة.

وكشفت كنزي أنها تشارك مع 25 متسابقة من عدة دول يمثلن خمسة قارات وأنها سعيدة بتنوع الثقافات لافتة إلى أنها تعلم عدد من المشاركات اللغة العربية والذين أبدين إعجابهن بجو الغردقة الرائع والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في المطارات والفنادق.

وأكدت ساندي سالم ملكة جمال دولة أذربيجان إحدى المتسابقات المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020 بالغردقة أن الشباب لا بد أن يكون مؤثر ويحدث تغيير في العالم وأن التغيير لا يتقيد بسن معين وأن رسالتها التي توجهها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات للشباب لابد أن يكون لديه هدف يعمل من أجله.

وعبرت ساندي في تصريحات لـ"الوطن" عن سعادتها بالمشاركة مؤكدة أنها ستكتسب ثقافات جديدة من خلال المنافسة مع 25 متسابقة أخرى.

وأشارت إلى أنها تمثل البيئة وذلك لاختيارها ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات فى أذربيجان 2020.

وقالت ساندي إنها تعلمت اللغة العربية في مصر، وأنها تدرس ستة لغات أخرى، وأن الجو في الغردقة رائع جدا والشمس مشرقة وأن جميع المتسابقات سعداء بالجو الرائع وجميعهم أشادوا بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة منذ وصولهن المطار وداخل الفنادق وأثناء فعاليات للمسابقة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة مسابقة "فيس فيتنس" وذلك على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، والتي تستضيفها مدينة الغردقة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وشملت فعاليات مسابقة "مس إيجيبت" عدة مسابقات رياضية وبدنية، وتحدد لجنة التحكيم درجات يتم على أساسها اختيار ملكات جمال "مس فيتنس".

وتتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام ومن المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وحرصت ملكات الجمال علي التقاط صورة تحمل علم مصر وعلمي الأهلي والزمالك لتكون رساله للجماهير المصرية تحت شعار نبذ التعصب وخروج المباراة بالشكل المشرق الذي يليق بمكانة وحضارة مصر.