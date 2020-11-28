عمرو أديب لرانيا يوسف بعد تتويج الأهلي: الفوز هيتعمله فستان أحمر؟

علاقات و مجتمع

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها الغامرة بفوز الأهلي على غريمه اللدود الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتوج بالبطولة لأول مرة منذ 7 سنوات، عندما حقق الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في عام 2013.

وقالت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "أنا متربية على الأهلي، مبفهمش أوي من الكرة، ومبسوطة للأهلي واتفرجت على الماتش بس مش أوي".

ورد عليها أديب ممازحًا: "يعني متفرجتيش على الماتش وملكيش أوي في الكرة، بس سعيدة ولازم أنكد على عمرو أديب"، وقالت رانيا: "الأهلي كسب وإحنا تمام، أنا بحب الأهلي، لأني متربية عليه، طلعت لقيت نفسي أهلاوية".

ورد عليها مقدم البرنامج مرة أخرى، ممازحًا إياها: "وده هيتعمل له فستان أحمر أكيد يعني؟!"، وقالت رانيا: "المهم إن الناس مبسوطة والأهلي لعب حلو، وكل حاجة حلوة ولطيفة".