علاقات و مجتمع
أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن سعادتها الغامرة بفوز الأهلي على غريمه اللدود الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتوج بالبطولة لأول مرة منذ 7 سنوات، عندما حقق الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في عام 2013.
وقالت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "أنا متربية على الأهلي، مبفهمش أوي من الكرة، ومبسوطة للأهلي واتفرجت على الماتش بس مش أوي".
ورد عليها أديب ممازحًا: "يعني متفرجتيش على الماتش وملكيش أوي في الكرة، بس سعيدة ولازم أنكد على عمرو أديب"، وقالت رانيا: "الأهلي كسب وإحنا تمام، أنا بحب الأهلي، لأني متربية عليه، طلعت لقيت نفسي أهلاوية".
ورد عليها مقدم البرنامج مرة أخرى، ممازحًا إياها: "وده هيتعمل له فستان أحمر أكيد يعني؟!"، وقالت رانيا: "المهم إن الناس مبسوطة والأهلي لعب حلو، وكل حاجة حلوة ولطيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب لرانيا يوسف بعد تتويج الأهلي: الفوز هيتعمله فستان أحمر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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