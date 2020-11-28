خبير يكشف مدة مناعة المتعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف ألكسندر ريجيكوف، مدير قسم الأمراض حيوانية المنشأ والإنفلونزا في مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، أن المناعة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تبقى لمدة ما بين 5 - 7 أشهر.

وقال مدير القسم، ألكسندر ريجيكوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بالنسبة للإنسان فعند إصابته بفيروس كورونا المستجد يقوم الجسم ببناء مناعة خاصة للجسم حيث يمتلك المصاب مناعة تبقى في جسمه لمدة بين 5 و 7 أشهر ومن ثم تختفي".

وأضاف الخبير الروسي: "بعد الإصابة بالفيروس واختفاء المناعة يستطيع المصاب سابقا الحصول على اللقاح والذي سيكون مناسبا ومستجابا له أكثر من الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس وحصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد"، وفقا لـ"سبوتنيك".

واعتبر ريجيكوف أن اللقاح ضد فيروس كورونا سيخلق مناعة أكثر استقرارًا وطويلة الأمد من تلك التي تكونت نتيجة للعدوى.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.