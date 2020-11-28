الامارات | أمير الفهري: مستقبل الشباب العربي رهاني.. والإمارات بوابتي

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الفهري: مستقبل الشباب العربي رهاني.. والإمارات بوابتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواهب متعدّدة كشف عنها التونسي أمير الفهري، الذي لم يتجاوز من العمر 16 ربيعاً، وذلك، بعد أن استطاع أن يتقن سبع لغات أجنبية مختلفة، ويصدر أربعة مؤلفات، نال عنها أكثر من 27 جائزة عالمية في مجال الآداب، الأمر الذي أهّله لأن يحصد عن جدارة، لقب «الشاب التونسي النابغة»، وذلك على خلفية تعيينه، أخيراً، سفيراً للمبدع العربي من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

الفهري يراهن أيضاً على خدمة طموحاته الإنسانية السامية، وتوسيع صدى الإيجابية ورسائل الأمل في مستقبل مشرق للشباب العربي، انطلاقاً من حلمه بافتتاح أول «مدرسة دولية» في قلب مخيمات اللاجئين بمدينة الموصل في العراق، مروراً بمشروعات الأفكار المختلفة التي حملها الفهري في جعبته أثناء زيارته الأخيرة إلى الإمارات، ولقائه عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى الناشطين في مختلف حقول الثقافة والآداب ومشروعات الشباب.

بوابة الإمارات

وفي لقاء لـ«الإمارات اليوم»، تحدّث الفهري عن زيارته الأخيرة للإمارات، معرباً عن سعادته الغامرة بهذه الزيارة التي تعتبر الأولى إلى بلد عربي مباشرة بعد تعيينه سفيراً للمبدع العربي من قبل منظمة «الألكسو»، وزيارته الأخيرة لجزر «بولينيزيا» الفرنسية بهدف تنظيم ملتقى للشباب يتزامن مع اليوم العالمي للحوار من أجل التقدم في 21 مايو 2021، الذي سينعقد بمشاركة دول عدة في منطقة المحيط الهادي وجزر الباسيفيك، موجهاً الدعوة للإمارات للمشاركة الفاعلة في هذا الملتقى العالمي. وأضاف الفهري: «سعيد بأن تكون الإمارات، البوابة الرئيسة التي نتوجه من خلالها بالدعوة إلى كل الدول العربية للمشاركة في هذا الملتقى العالمي غير المسبوق، كما هي فرصة استثنائية لتقديم مشروعي الإنساني الذي أعمل عليه حالياً، والمتمثل في افتتاح أول مدرسة دولية في قلب مخيمات اللاجئين في مدينة الموصل تضم أكثر من 1200 طالب»، مؤكداً على زياراته الهادفة إلى الإمارات أرض التسامح، التي تندرج في إطار البحث عن سبل للتعاون المثمر لدعم أهداف الشباب العربي وعلى مخرجات لقاءاته الهادفة مع عدد من المسؤولين في الإمارات، التي كشفت عن استعداد الإماراتيين الواضح لدعم مبادراته ومساندة جهود المشروعات الفارقة في هذا الصدد .

اعتراف دولي

وحول تفاصيل المدرسة الدولية التي ينوي الشاب التونسي افتتاحها، كشف الفهري عن سعيه الحثيث حالياً إلى الحصول على اعتراف دولي متعلق بمستوى الشهادة العلمية التي ستقدم للطلاب الملتحقين بالمدرسة، وقيمتها العلمية على المستوى الدولي الذي من المنتظر أن يتوافق بالتالي مع مكانة المدرسة على الصعيد الأكاديمي وإشعاعها الفكري والحضاري، مؤكداً على الإمكانات المفتوحة أمام طلابها اللاجئين للالتحاق بأعرق الجامعات حول العالم وأهمها، سواء في العراق أو في بقية الدول العربية والأجنبية، «من خلال لقاءاتي المتعددة مع الجهات المسؤولة في كل من الإمارات ولبنان وبلدي تونس، أستطيع اليوم القول إني بتّ أكثر تفاؤلاً بقرب بلوغ غايتي وتحقيق هذا الحلم».

هجرة العقول الشابة

في المقابل، يشعر أمير بالأسف للهجرة المتزايدة للعقول العربية إلى بلدان المهجر، موجهاً نداءً عاجلاً للشباب العربي بضرورة التريث والتفكير بمستقبل أوطانهم والنأي عن المصالح والطموحات الشخصية، قائلاً: «صحيح أن الكثير من المتغيرات تعصف اليوم بمنطقتنا العربية فتجعلها تحت وطأة الصراعات والحروب، ومن ثم الفقر والتهميش والحرمان، إلا أن بلدان المهجر ليست جنات عدن، كما يتخيلها الكثيرون، فكل بلد له أزماته الخاصة وتحدياته الداخلية، ولكن الفرق يظل دوماً في قدرة فئاته الشابة المكونة لنسيجه الاجتماعي، على قيادة المستقبل والتغلب على العوائق وتحقيق الأهداف بطرق متعددة».

وأضاف «تحضرني في هذا الصدد النصيحة الثمينة التي وجّهها لي رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، أثناء لقائي به أغسطس الماضي، حين نبهني إلى وجوب تناسي جميع الخلافات والمشكلات السياسية والصراعات الأيديولوجية، والتركيز على مستقبل الشباب العربي».

طموحات كبرى

إلى جانب إبداعاته المتنوعة في مجال الآداب، وحصوله على جوائز عالمية من دول عدة، أبرزها فرنسا والصين والولايات المتحدة، يتقن الشاب التونسي اللغة الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والكردية والإيطالية، بالإضافة إلى أن كتابه «التنمّر» يعد من أكثر الكتب مبيعاً في تونس، إلى جانب كتابه الأخير «بين النمور أيام صعبة في حياة تلميذ»، الذي يعد سيرة ذاتية تنطق بتجارب الطفل الصعبة التي رافقت بداياته المدرسية في تونس، والتي وصفها قائلاً: «علمتني الحياة ترجمة التجارب الصعبة إلى نجاحات وانتصارات وفوز عظيم، وأن أتخطى العقبات والتحديات وأحولها ليس إلى نجاحات شخصية، بل إلى طموحات كبرى ينضوي تحت خيمتها جميع الشباب العربي».

صوت الشباب

من خلال جمعية أمير الفهري، التي تم إشهارها في فرنسا، مكان إقامة الفهري الحالية، يسعى الشاب التونسي إلى إيصال صوت الشباب من كل أنحاء العالم، من خلال سلسلة متكاملة من اللقاءات المباشرة والتواصل الدائم بين الشبان على الشبكات العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وإيصال أصواتهم اليافعة إلى قادة الدول ورؤساء الحكومات من أجل النهوض بمجتمعاتهم، والتعرف إلى مشكلاتهم وقضاياهم، وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.

- حمل لقب «الشاب التونسي النابغة» بعد تعيينه، أخيراً، سفيراً للمبدع العربي من قبل «الألكسو».

- الفهري: «سعيد للغاية بالتجاوب الكبير، الذي وجدته في الإمارات، والاستعدادات التي أظهروها لدعم مشروعي الذي أتمنى أن يصبح رمزاً للسلام».

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