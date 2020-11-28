الامارات | إبداعات إماراتية تجتذب زوار «جواهر الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن إبداعات إماراتية تجتذب زوار «جواهر الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذبت التصميمات الإماراتية زوار معرض «جواهر الإمارات» المقام في مركز إكسبو الشارقة، ويختتم فعالياته اليوم، حيث شهدت منصات العارضين الإماراتيين إقبالاً كبيراً من الزوار ومحبي المشغولات الذهبية، التي لبت الذوق المعاصر بتصاميم متفردة ونادرة، وأخرى غلب عليها الطابع التراثي، والتي تعكس تصاميمها حرفية صانعيها الموروثة من الآباء والأجداد.

وتنوعت مشغولات العارضين الإماراتيين بين الحلي والمجوهرات المصنوعة من الألماس والذهب واللؤلؤ، والعديد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الأخرى التي يحمل كل منها بصمته الخاصة، بأشكال فريدة وألوان بديعة. واعتبروا أن المعرض فرصة مهمة لهم لتعزيز حضورهم في عالم صناعة المجوهرات وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال.

وقالت عوشة الشامسي، وهي أصغر مصممة إماراتية تشارك في المعرض ولم يتجاوز عمرها الـ17 عاماً، والتي حجزت لها منصة مجاورة لمنصة والدتها مريم الشامسي: «حرصت على إطلاق تصميمي (ذا براند) من خلال المعرض، وهو تصميم استلهمته من مجموعة كبيرة من التصاميم العالمية وجمعتها في تصميم واحد يغلب عليه البساطة والرقي والفخامة، ومناسبته للذوق المعاصر والكلاسيكي في آنٍ معاً».

أما صاحب منصة «ذهب لأول» التي تشهد إقبالاً كبيراً من محبي التصاميم العربية والإماراتية على وجه التحديد، فأكد أن المشغولات الذهبية التراثية تتميز عن غيرها من المشغولات الحديثة بدقة التصميم وبساطته ووضوح أشكاله، وغلبة المعدن الأصفر على الأحجار الكريمة فيه، ما يزيد من قيمته المادية التي يحتفظ بها مع مرور الوقت دون خسارة. ولفت إلى أن التراث الوطني الإماراتي جزء أصيل من التاريخ والتراث العربي الخليجي الذي يزخر بأنواع التصميمات الذهبية التي توارثتها الأجيال، وتعارفت على مسمياتها منذ القدم.

أما محمد رحمة الشامسي، صاحب منصة رحمة الشامسي للمجوهرات، فأكد أن المصممين الإماراتيين ليسوا حديثين على هذه المهنة، فهي مهنة الآباء والأجداد، ولهم تاريخ طويل في صناعة الذهب والأحجار الكريمة والألماس.

وقال مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، سلطان شطاف، إن الحدث يوفر مساحة ومنصة سنوية للعارضين والمصممين والمصممات الإماراتيين، لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتوفير الدعم لهم ولكل العاملين في هذا القطاع، سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة، مشيراً إلى أن المركز حرص على تخصيص منصة خاصة للعارضين الإماراتيين، وذلك بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، معرباً عن أمله بأن تتحول هذه المنصة إلى جناح يضم تحت مظلته سنوياً مواهب مواطنة.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة، ويجمع أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة والعطور.

- تنوعت مشغولات العارضين الإماراتيين بين الحلي ومجوهرات الألماس والذهب.

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