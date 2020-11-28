الامارات | «قصة ثوب».. حكايا من فلسطين في «فن أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «قصة ثوب».. حكايا من فلسطين في «فن أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «قصة ثوب» افتُتح في أبوظبي، معرض أعمال فنية تجسّد روايات الحنين إلى الماضي، وتجارب الحياة في فلسطين التي تمت حياكتها على الأثواب. يقدم المعرض مجموعة أثواب مُحاكة يدوياً بتقنيات تقليدية، تم ابتكارها وصنعها من قبل المؤسسة الاجتماعية الإماراتية 81 Designs ومجموعة نقش Naqsh Collective.

يحكي «قصة ثوب» الذكريات الضائعة وذكريات غير مجربة قط، حيث يلجأ العديد من الفلسطينيين إلى استحضار صور لوطنهم في مخيلتهم، مستندين في ذلك إلى الروايات التي تمت مشاركتها معهم على مر السنين.

تعكس المجموعة روايات الحنين من مدن مختلفة في فلسطين، والتي تم تصويرها في الأصل في أعمال النحاس والرخام والخشب من قبل مجموعة نقش، وتم تحويلها الآن إلى قطع منسوجات.

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