الامارات | 75 ناقة من جميلات الإبل تتوّج في «شوط الملايين»

شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ناقة من جميلات الإبل تتوّج في «شوط الملايين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ14، عن نتائج مزاينة إبل المجاهيم لشوط «الجمل تلاد 15 عام»، في المنصة الرئيسة للمزاينة بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

وشهد المهرجان، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، منافسات قوية بمشاركة ملاك الإبل في الإمارات والخليج ضمن شوط «الجمل تلاد 15 عام مجاهيم» والمعروف بـ«شوط الملايين»، حيث تم استعراض الإبل الفائزة بالمراكز الأولى، والبالغ عددها 75 مطية بواقع 15 مطية من أعمار مختلفة من جميلات الإبل لكل مالك.

وأسفرت النتائج عن فوز منقية (شبك 11) لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني منقية (شبك 2) لمالكها سالمين كردوس عبيد العامري، وحلت في المركز الثالث منقية (شبك 9) لمالكها مسلم بخيت حمد بخيت العامري، وجاءت في المركز الرابع منقية (شبك 3) لمالكها عيد راشد ذيبان محمد المنصوري، في حين ذهب المركز الخامس لمنقية (شبك 4) لمالكها عوض سهيل نعيف محمد العامري.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ14 من مهرجان الظفرة، هذا العام، تأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتقتصر مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور، ومسابقة الصيد بالصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، ومزاينة السلوقي العربي التراثي، ومسابقة الرماية، ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.

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