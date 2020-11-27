رانيا يوسف تحتفل بفوز الأهلي على طريقتها الخاصة: وشي حلو عليكم

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، من خلال مقطع فيديو قصير لها أثناء رقصها بعلم وتيشيرت النادي الأهلي.

وعلقت "رانيا"، على مقطع الفيديو، الذي ظهرت خلاله أثناء رقصها بعلم النادي الأهلي وتيشرت فريقها: "مبروك النادي الأهلي العظيم التاسعة، وشي كان حلو عليكم".

وخلال الدقائق الماضية، حصدت الصور على مئات الآلاف من الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "مدام رانيا فعلا وشك حلو علينا"، و"أنتي لازم تشجعي وترقصي بعلم النادي قبل كل ماتش"، و"ملكة جمال".

وبالأمس، شاركت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير لها أثناء رقصها بعلم وتيشرت النادي الأهلي، قبل ساعات من انطلاق لقاء القمة المرتقب.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته: "التالتة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، الأهلي بطل إفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

وفاز النادي الأهلي على غريمة التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2-1.