رانيا محمود ياسين تنشر آخر صورة رفقة والدها قبل وفاته: فترة صعبة

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، آخر صورة عائلية لوالدها بعد مرور الأربعين على رحيله، عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام".

وظهر فيها الفنان الراحل جالسًا على كرسي وحوله ابنته وزوجته الفنانة شهيرة، وأفراد من العائلة بينهم الفنانة الشابة منة بدر تيسير.

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت رانيا في تعليقها على الصورة إنها تمر بفترة صعبة، حيث نشرت صورة لها دون ماكياج من المنزل وبدا الحزن والإرهاق على وجهها.

وكتبت رانيا في تعليقها على الصورة، "مساء الخير أصحابي الحلوين بقالي كتير ما سلمتش بنفسي عليكم ادعولي أعدي الفترة الصعبة دي".

وتفاعل جمهور رانيا معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "مساء الورد حبيبتي.. أقري آيات السكينة أو أسمعيها والله بترتاحي ما في أحسن من كلام رب العالمين بيهدي النفس وبيريح البال.. الحمدلله على كل حال"، وقال آخر: "ربنا معاكي قولي يا رب".

وأضاف الرواد: "هاتعدي بإذن الله لأنك قوية الإرادة ذي الأسد محمود ياسين ما كان يوما رجلا ضعيفا ليترك خلفة أبناء ضعفاء شهيرة، "سندك مش حد آخر اتسندي عليها واجعلي نفسك ساندوا بعض لن يحمل حزنكم غيركم ولن يحمل همكم غيركن، مش عايز أشوف انكسار في عيونك يارنيا"، "عايز ابتسامتك تغطي المك وحزنك كلنا أموات وأبوكي وصل رسالته كما يجب وحفر أسمه في سجل العظماء وكبار الفنانين مرتبة يوسف بيك وهبي وسليمان بيك نجيب ووحش الشاشة ونور الشريف، فانهضي ولا تحزني وارفع راسك عالية فانت رانيا محمود ياسين".

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين وافته المنية منذ ما يزيد على شهر، بعد صراع مع المرض، ومنذ هذا الحين والفنانة رانيا محمود ياسين، ووالدتها الفنانة شهيرة تعيشان فترة من الحزن.

كما تشارك رانيا دوما جمهورها ومتابعيها بصور لها مع والدها من الطفولة وحتى الكبر، وتستعيد الذكريات الطيبة معه لتمر تلك الفترة.