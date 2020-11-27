زوجة تامر عاشور تستعين برضوى الشربيني لـ"التخلص من العلاقات المؤذية"

لايف ستايل

عقب ما يقارب الأسبوعين على إعلان انفصالها عن زوجها المطرب تامر عاشور، شاركت سمر أبو شقة مقطع فيديو للمذيعة رضوى الشربيني، خلال حديثها عن كيفية التخلص من العلاقات المؤذية، عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلّقت "سمر" على مقطع الفيديو بـ"إيموشن" دال على تأديها لمضمون مقطع الفيديو، المنشور بعنوان "10 قواعد تساعدك على التخلص من العلاقات المؤذية"، والتي نعرضها في الفقرات التالية:

1- تجنب الشخص المؤذي لفترة من الزمن، مع تجربة العيش بدونه.

2- تقييم نفسك من جميع الجوانب خلال تواجدك في العلاقة ودونها.

3- تقييم مشاعرك خلال العلاقة ودون ذلك الشخص.

4- ركزي فـ اللي بيقدمه ليكي الطرف التاني، وشوفوا هو بيقدم اللي أنت محتاجاه ولا اللي هو عايزه.

5- حددي المشاكل اللي عندك، وهل هي بالسوء اللي بيحاول الطرف التاني يقدمها ليكي.

6- لو لقيتي إنك أحسن في من غير العلاقة دي، يبقى لازم تنهيها.

7- متصدقيش الصورة اللي ناس بترسمهالك.. أنتي أكتر واحدة عارفة نفسك.

8- أرجعي تاني لهوايتك وحياتك والحاجة اللي بطلتي تعلميها بسبب العلاقة دي.

9- رجعي ثقتك في نفسك تاني.. واهتمي بنفسك.

10- لازم تروحي لحد متخصص.

خلافات تامر عاشور وسمر أبو شقة

يشار إلى أن سمر زوجة تامر عاشور، قد ردت على كثير من الأسئلة التي وردتها عبر خاصية "ستوري"، وكانت معظمها تتمحور حول علاقتها بزوجها تامر عاشور، وقالت إنها طلبت الطلاق منذ وقت طويل، ولم تعد تحتمل العيش معه، وكان يجب أن تأخذ تلك الخطوة بشكل أسرع من ذلك، وقالت إنها طلبت الطلاق منه، إلا أنها لا زالت على ذمته.

وأكدت "سمر" كذلك أن نكران الجميل، والخيانة هما السببان الرئيسيان وراء طلبها الطلاق، مشيرة إلى أنها لا ترغب في حذف الصور أو ذكرياتها معه كي تكبر ابنتهما "أيام"، لترى هي الأخرى تلك العلاقة والذكريات التي كانت جميلة حينها.