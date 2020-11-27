شكل غرف المنزل يكشف الكثير عن شخصية أصحابها.. إليك دلائلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

كثير من الأشخاص معتادون على الحكم على الآخرين من خلال مظهرهم واستخلاص استنتاجات بناء على سماتهم الخارجية، ولكن هناك بعض التفاصيل الداخلية للمنزل التي يمكن أن تكشف الكثير عن الشخصيات، نذكرها لكم كما أورد موقع"bright side" الأمريكي.

1- النباتات:

يمكن للنباتات المنزلية التي تختارها أن تقول الكثير عنك، على سبيل المثال، عشاق النباتات الاستوائية ، مثل الصبار أو زنابق السلام، غالبا ما يكونون هادئين ومرني ، حيث يعتقد إن هذه النباتات تساعد في تقليل التوتر، وأولئك الذين يفضلون نبات العصارة عادة ما يكونون مستقلين للغاية، ويفضل مزارعو نبات الأوركيد أن يكونوا قريبين فقط من دائرة صغيرة من الأشخاص.

2- المطبخ والحمام:

تكشف كمية ونوعية أدوات المطبخ والطعام عن ما إذا كنت ترغب في تناول الطعام بصحبة أشخاص أو ما إذا كنت تفضل تناول وجبة فردية، بالإضافة إلى أن وجود ثلاجة مليئة بالطعام أمر شائع بين الأشخاص المندفعين والمرحين، وإذا كان هناك الكثير من الاهتمام بالتفاصيل في حمامك، فقد يشير ذلك إلى أنك تفضل الغموض.

3- غرفة النوم:

يشير لون الفراش الذي تفضله إلى سمات معينة حول شخصيتك، على سبيل المثال، يفضل الأشخاص النشيطون اللون الأحمر، وكذلك المطبوعات المخططة التي تعتبر رمزا للتمرد، ويفضل المحبون للمرح الأغطية والوسائد المنقطة.

وسيكشف الترتيب المثالي في غرفة النوم أنك تحب التخطيط بعناية لكل شيء، وإذا كان هناك الكثير من الأشياء غير الضرورية في الغرفة، فمن المحتمل أن تكون شخصا يحب دائما الاحتفاظ بالعناصر الزائدة لفترة أطول بكثير مما تحتاج إليه، وغالبا ما توجد غرفة نوم العائلة المجهزة بأجهزة إلكترونية مختلفة في منازل الأشخاص الذين يخفون مشاعرهم بعمق ويتجنبون التواصل الحقيقي.

4- ترتيب الأثاث:

عندما يأتي الضيوف إلى منزلك، فإنهم بالتأكيد ينتبهون لكيفية ترتيب الأرائك والكراسي بذراعين في غرفة المعيشة، لذا إذا كان ترتيب الأثاث يسمح للأشخاص بالتواصل بشكل مريح ، فهذا يعني أنك شخص اجتماعي للغاية.

5- النظام والفوضى:

الكتب المنظمة بدقة وغيرها من الأشياء، في المنزل تشير إلى أن هذا الشخص يبذل قصارى جهده للتنظيم والدقة، ولكن وتشير خزانة الملابس الممتلئة ودرج الجوارب غير المنظم إلى الفوضى.