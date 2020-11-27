"لو هتشوف مباراة القرن على القهوة".. 6 خطوات بسيطة لحمايتك من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مشهد متكرر اعتادت عليه المقاهي خلال مباريات الأهلي والزمالك، وهو الزحام الشديد، ورغم تفشي فيروس كورونا، لكن الكثير من المواطنين سيقبلون على متابعة اللقاء المثير على "القهاوي".

ويبقى السؤال المهم، كيف تحمي نفسك من "كورونا" خلال مشاهدة قمة الأهلي والزمالك "على القهوة"؟. هذا ما نذكره لكم وفق ما أكدت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

الالتزام بالكمامة

عند الذهاب لمتابعة قمة الأهلي والزمالك على "القهوة"، عليك الالتزام بارتداء الكمامة، وتجنب إزاحتها إلى الأسفل، حيث يجب أن تغطي الفم والأنف معا.

الاستعانة بالمطهر الكحولي

عليك الحرص على الاستعانة بالمطهر الكحولي لتعقيم يديك، ولو كل ربع ساعة خلال أحداث المباراة التي قد تمتد لأكثر من ساعتين حال اللجوء لشوطين إضافيين أو ركلات ترجيح.

تطبيق التباعد الاجتماعي

عند متابعة اللقاء على "القهوة"، عليك الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، لتجنب الإصابة بالفيروس حال إصابة أي شخص بجانبك.

تجنب المصافحة بالأيدي أو العناق

عليك تجنب المصافحة بالأيدي أو العناق، مع أصدقائك أو حتى عند تسجيل فريقك هدف لا تفعل ذلك بهدف الفرحة، لأنه خطر يهدد صحتك.

تجنب "الشيشة"

عليك تجنب تناول الشيشة إذا كنت جالسا في المقهى لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، لمخاطرها الصحية كما أنها خسر تهددك بضعف المناعة والإصابة بالأمراض.

اغسل يديك بالماء والصابون

إذا لم تستطع غسل يديك بالماء والصابون في المقهى، فلا تنس القيام بالأمر بمجرد العودة إلى المنزل.