أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب استقبال الآخرين بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر استقبال الآخرين بالمنزل

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص دون إدراك مخاطر ذلك الأمر وهو استقبال الآخرين بالمنزل.

لماذا يشكل خطرا؟

وفقا لموقع "Webmd"، فإن استقبال الأشخاص في المنزل والاختلاط قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة.

كيف نحمي أنفسنا؟

لا يجب الاختلاط تمامًا بالآخرين وعدم استقبال أي شخص في المنزل مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.