أصغر شيف في دمياط.. فاطمة: بدأت بالدجاج والبطاطس ونفسي أفتح مطعم

أخبار من الوطن نيوز

تسعى جاهدة لإثبات ذاتها كأصغر شيف في محافظة دمياط، بدايتها كانت قبل 4 أعوام، لم تكن قد تخطت الـ13 عاما حينما بدأت طهي العديد والعديد من المأكولات لم تكل أو تمل تسعي، إلى أن تصبح واحدة من أشهر الشيفات يوما ما.

ساعدتها والدتها التي تعلمت على يديها فنون الطهي، إذ كانت آراء والدتها وصديقاتها دافعًا لها لتستمر في المجال التي باتت تتقنه، حيث قررت الالتحاق بكلية السياحة وافتتاح مشروعها الخاص في يوم ما.

تروى فاطمة الغنام 17 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، قصتها لـ"الوطن": بدأت العمل كـ "شيف" منذ كان عمري 13 عاما، حيث كنت في الصف الأول الإعدادي تعلمت فنون الطهي من والدتي التي كانت حريصة على دخولي المطبخ منذ طفولتي.

وأوضحت أن مشوار الطهي بدأ بـ"الدجاج والبطاطس"، وأشاد بعض من المقربين بما صنعته من مأكولات متعددة، وعن المأكولات التي تتقنها، تقول الغنام "البيتزا - بالبشاميل - الفراخ المشوية - البانية - اللحوم - باتيه - الكفتة - محاشي - نجرسكو".

وأكدت، أنوي الالتحاق بكلية سياحة وفنادق كما دشنت قناة على اليوتيوب للترويج للمأكولات التي أطبخها، نظرًا لأنني في الصف الثالث الثانوي حاليًا، وبالتالي بت أطهي قليلا عن الأول نظرًا للالتزام بالدراسة واستذكار دروسي، مضيفة خلال الدراسة الجامعية سأحصل على كورسات تخصصية في الطهي حيث أحلم بافتتاح مطعم.

واختتمت "الغنام": قمت أنا ووالدتي بعمل مشروع خاص بنا لمدة عام ونصف حيث قمنا بالطهي والبيع من المنزل، ولكن واجهتنا مشكلة التسويق أحيانا بالإضافة إلى الإحباط.