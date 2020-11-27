كنزي الزيني: أمثل مصر في مسابقة "ميس إيكو" لملكات جمال العالم

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قالت كنزي الزيني، ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2020 ، إنها ستكون سفيرة مصر في مسابقة "ميس إيكو" مؤكدة أنها المرة الأولى التي تشترك فيها مسابقات عالمية، والتواجد في الغردقة.

وكشفت كنزي لـ"هُن"، أنها تشارك مع 25 متسابقة من عدة دول يمثلن خمسة قارات، وأنها سعيدة بتنوع الثقافات، لافته إلى أنها تعلم عدد من المشاركات اللغة العربية والذين أبدين أعجابهن بجو الغردقة الرائع والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في المطارات والفنادق.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة مسابقة "فيس فيتنس"، على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، والتي تستضيفها مدينة الغردقة الغردقة فى الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وشملت الفعاليات مسابقة "مس إيجيبت" عدة مسابقات رياضية وبدنية وتحدد لجنة التحكيم درجات يتم على أساسها اختيار ملكات جمال "مس فيتنس".

تتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة.

وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام ومن المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وحرصت ملكات الجمال علي التقاط صورة تحمل عليم مصر وعلمي الأهلي والزمالك لتكون رساله للجماهير المصرية تحت شعار نبذ التعصب وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر .

وجاءت رسالة ملكات الجمال على هامش مشاركتهم في مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة تحت رعاية مجموعة بیك الباتروس، المستضيفة للحفل بداية من أول أمس 25 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وأشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات المشاركات في مسابقة ميس إيكو والتي تستضيفها مدينة الغردقة بالاستقبال الحافل منذ وصولهن أمس فندق الإقامة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع معبرين عن دعمهم الكامل للسياحة.