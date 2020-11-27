أجواء الأسر المصرية قبل قمة القرن: قالولي لو فريقك كسب استخبي

ماما

كشف اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، عن الأجواء داخل الأسر المصرية قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك بنهائي بطولة إفريقيا التي ستقام في التاسعة مساء اليوم.

وقالت "عبير" مؤسسة الاتحاد، إن في كل أسرة مصرية يوجد مشجعين للنادي الأهلي ونادي الزمالك، ولا داع للتعصب والعنف، مؤكده أن الرياضة شيء جميل وسامي في حياتنا.

وتفاعل أولياء الأمور عبر صفحة اتحاد أمهات مصر، بموقع التواصل "فيس بوك"، حيث قالت ولية أمر: "ولادى الاتنين وأخواتي وولادهم وأمي أهلاوية، وأنا الزملكاوية الوحيدة في وسطهم، السادسة يا زمالك".

وأضافت أخرى: "إحنا خمسه 3 زمالك 2 أهلى وربنا يستر"، وتابعت ولية أمر أخرى: "أنا ماسكة الصفارة بين الولاد وأبوهم"، واستكملت أخري ساخرة: "كلهم زملكاوية وأنا لوحدى أهلاوية، بيقولولي لو الأهلي غلب استخبى".

وذكرت أخرى: "أنا وأولادي أهلاويه وزوجي زملكاوي، وقالنا لو أي فريق جاب جول ماحدش يهيص لحد آخر الماتش، والفريق اللى يكسب ماحدش فينا يفرح، فأولادي خدوا بعضهم وكل واحد راح يتفرج عند صاحبه وفضلت مع زوجى لوحدي، قلت لأولادى ابقوا اطمنوا عليا كل شويه بالتليفون".

وتنطلق موقعة الأهلي والزمالك في التاسعة مساء، على أن تذاع عبر التردد الأرضي لشاشة أون تايم سبورتس "بدون تشفير"، بتعليق مدحت شلبي، وستكون متاحة أيضًا عبر قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 7 المشفرتين، وتنقل بتعليق عصام الشوالي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ"‏VAR‏"، ويعاونه الزامبي ‏جاني سيكازوي، بعد إصابة رضوان جيد بفيروس كورونا، وإبراهيم نورالدين، حكما رابعا.