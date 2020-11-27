ملكة جمال أذربيجان لـ"الوطن": الشباب لابد أن يكون مؤثرا في العالم

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قالت ساندي سالم، ملكة جمال دولة أذربيجان، إحدى المتسابقات المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020 بالغردقة، إن الشباب لابد أن يكون مؤثرا ويحدث تغييرا في العالم، ولا يتقيد ذلك بسن معين.

وأوضحت في تصريحات لـ"الوطن"، أن رسالتها التي توجهها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات للشباب أن يكون هناك أهداف نسعى من أجلها.

وعبّرت ساندي عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أنها ستكتسب ثقافات جديدة من خلال المنافسة مع 25 متسابقة آخرى، مشيرة إلى أها تمثل البيئة، لاختيارها ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات في أذربيجان 2020.

وقالت، إنها تعلمت اللغة العربية في مصر، وأنها تدرس 6 لغات أخرى، مؤكدة أن الجو في الغردقة رائع جدًا والشمس مشرقة، وجميع المتسابقات سعداء بالجو الرائع والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة منذ وصولهن المطار وداخل الفنادق وأثناء فعاليات للمسابقة.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة مسابقة "فيس فيتنس"، على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، والتي تستضيفها مدينة الغردقة الغردقة في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة .

وشملت الفعاليات مسابقة مس إيجيبت، عدة مسابقات رياضية وبدنية وتحدد لجنة التحكيم درجات يتم على أساسها اختيار ملكات جمال مس فيتنس"

تتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها وأيضًا مسابقة اللياقة البدنية بين الفتيات ومسابقة المواهب ويتم عرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة، وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في الحفل الختام ومن المقرر له الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وحرصت ملكات الجمال، على التقاط صورة تحمل أعلام مصر والأهلي والزمالك، لتكون رساله للجماهير المصرية تحت شعار نبذ التعصب وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر.

وجاءت رسالة ملكات الجمال علي هامش مشاركتهم في مسابقة ملكات جمال السیاحة والبیٸة، تحت رعایة مجموعة بیك الباتروس، المستضيفة للحفل بداية من أول أمس 25 نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر المقبل.

أشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات المشاركات في مسابقة ميس إيكو، والتي تستضيفها مدينة الغردقة بالاستقبال الحافل منذ وصولهن أمس فندق الإقامة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع معبرين عن دعمهم الكامل للسياحة في الغردقة.