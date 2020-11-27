نصائح لتنسيق السروال الجينز السكيني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:44 مساءً - السروال الجينز السكيني قطعة مهمة وأساسية في خزانة ملابسك، ولذلك يجب أن تعرفي النصائح الأساسية لارتداء هذه القطعة بشكل يناسب جسمك وإطلالتك.



لون الجينز:

ارتداء سكيني فاتح مناسب لصاحبات الجسم النحيف



اختيار لون الجينز مهم جداً وتخطئ من تعتقد أن لون الجينز كله واحد، هذا معتقد خاطئ، فمثلاً لو كنتِ من صاحبات الجسم النحيف ولا تريدين أن يجعلك السكيني أنحف اختاري درجات الجينز الفاتحة، والعكس صحيح إذا كنتِ من صاحبات القوام الممتلئ فاختاري درجات الجينز الداكنة التي لا تبرز منحنيات جسمك بشكل مبالغ فيه.

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الخصر:



كذلك خصر السروال، يجب أن تختاريه على حسب شكل جسمك إذا كنتِ ترغبين في إظهار جسمك أضعف اختاري الخصر العالي أو المتوسط؛ لأنه يعمل على تنحيف الخصر وإظهار الأرجل أطول ما يعطيكِ مظهراً نحيفاً، وإذا كنتِ من صاحبات الجسم النحيف فتجنبي هذه التفصيلة؛ لأنها ستظهر جسمك أنحف أكثر من اللازم.



التوازن:

الخصر العالي يظهر الجسم أنحف



عند اختيار القطعة التي سيتم ارتداؤها مع السكيني جينز يجب أن يكون هناك توازن بينها، إذا كنتِ تريدين إبراز الجزء العلوي عليكِ أن تختاري بلوزات وتيشرتات منقوشة، والعكس صحيح، إذا كنتِ تشعرين بأن المنطقة العلوية ممتلئة ولا تريدين إبرازها فاعتمدي البلوزات والتيشرتات السادة.

إلى جانب ذلك اختيار التوب الواسع يعمل على إحداث توازن في الإطلالة.

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الرسمية والكاجوال:

البليزر لإطلالة رسمية



على الرغم من كون السروال الجينز بوجه عام قطعة كاجوال، إلا أن السكيني جينز يمكن أن يتم اعتماده في الإطلالات الرسمية، خاصة مع وجود صيحة السمارت كاجوال.



كل ما عليكِ القيام به هو تنسيق السروال السكيني الجينز مع بليزر واسع، أو قميص ولكن أهم شيء هو إدخال التي شيرت أو القميص داخل السروال، فهذا الشيء هو الفارق بين الإطلالة الكاجوال والرسمية.



منطقة الكاحل:

_الجينز الواسع من عند منطقة الكاحل مناسب لصاحبات الجسم الممتلئ



منطقة الكاحل مهمة جداً في تغيير شكل السروال الجينز السكيني، فإذا كنتِ من أصحاب الجسم الممتلئ ولا تريدين إبراز امتلاء الأرداف فاحرصي على اعتماد جينز غير ضيق من عند الكاحل؛ لأنه كلما كان ضيقاً من هذه المنطقة أظهر امتلاء منطقة الأرداف.

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