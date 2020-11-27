عقود ألماس من أفخم الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:44 مساءً - يُعد الألماس من أهم الأحجار وأكثرها رواجاً في تصميم المجوهرات الفخمة، خاصة في تصميم العقود الفخمة، سواء المُرصعة بالأحجار الكريمة مثل الزفير والزمرد والياقوت، أو التي تعتمد على تصميم أحجار الألماس بألوانها المختلفة بشكل أنيق ومميز.

وقدمت الدور العالمية العديد من التصميمات المميزة والفخمة لعقود الألماس، لتوفير تصميمات تناسب مختلف الأذواق والمناسبات.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من عقود الألماس من أفخم الدور العالمية:



عقد من الألماس من شانيل Channel

Channel



يتميز هذا العقد الأنيق بفخامته الجاذبة، إذ تم تصميمه على شكل كرات دائرية تتدلى من دلايات مُصممة من الذهب الأبيض المرصع بالألماس الأبيض.

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عقد من الألماس من ديور Dior

Dior



لإطلالة أكثر عصرية وأناقة، صممت دار ديور هذا العقد الألماسي الأنيق، المُصمم من الذهب الأبيض عيار 18، والمُرصع بأحجار الألماس الأبيض، مع وردة كبيرة في منتصف العقد، مُصممة من الألماس الأصفر، وتحيطها فروع الشجر الصغيرة المُرصعة بالزمرد الأخضر.



عقد من الألماس من شوبارد Chopard

Chopard



صممت دار شوبارد هذا العقد الألماسي الأنيق، من الذهب الأبيض الذي يتزين بأحجار صغيرة من الألماس الأبيض، في تصميم فخم بطريقة كلاسيكية مكوناً من 3 أدوار، مُصممة على شكل مجموعة من القلوب والأحجار الدائرية، ويتدلى من منتصف العقد قلب كبير مُصمم من الألماس الأبيض.

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عقد من الألماس من باسكال بروني Pasquale Bruni

Pasquale Bruni



لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، صممت دار Pasquale Bruni، هذا العقد الأنيق، المُصمم من الذهب الأبيض المُرصع بأحجار الألماس البيضاء، على شكل أوراق الشجر المتراصة بعناية بجوار بعضها البعض.



عقد من الألماس من لويس فويتون louis vuitton

louis vuitton



صممت دار لويس فويتون هذا العقد الفخم المصنوع من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا والمرصع بالألماس الأبيض، على شكل زخارف من الورود، المُصممة من 385 ألماسة، وتزن حوالي 14.3 قيراطًا.

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عقد من الألماس من Adler

Adler



قدمت دار Adler هذا التصميم المميز لعقد من الذهب الأبيض عيار 18، المُرصع بأحجار الألماس البيضاء المُصممة بشكل يشبه الفراشات المتلاصقة بشكل أنيق.