محللة رياضية عن قمة القرن: خارج التوقعات.. وهناك حلول لتعويض إصابات كورونا

علاقات و مجتمع

تقام بعد قليل، مباراة القرن بين ناديي الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبا لفيروس كورونا، الذي حرم الزمالك من ثلاثة لاعبين وهم عبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش، ويوسف أوباما، ومثلهم من الأهلي وهم: صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج.

وأوضحت نرمين ماهر، المحللة الرياضية، "أن المباراة خارج التوقعات ومحدش يقدر يتوقع النتيجة".

وأضافت لـ"هن": "بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك أكيد عندهم البدائل علشان يقدروا يسدوا الثغرة اللي حصلت بسبب اصابات كورونا"، متابعة: المباراة غامضة بكل المقاييس".

وكان تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال، خلال تصريحاته الصحفية، "لقد كان طريقًا طويلًا وصعبًا للوصول إلى النهائي خاصة في ظل الظروف الحالية، لكن ها نحن ذا"، متابعا: "نريد الفوز بدوري أبطال أفريقيا كهدية لمشجعينا".

وتنطلق موقعة الأهلي والزمالك في التاسعة مساء، على أن تذاع عبر التردد الأرضي لشاشة أون تايم سبورتس "بدون تشفير"، بتعليق مدحت شلبي، وستكون متاحة أيضًا عبر قناتي beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 7 المشفرتين، وتنقل بتعليق عصام الشوالي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ"‏VAR‏"، ويعاونه الزامبي ‏جاني سيكازوي، بعد إصابة رضوان جيد بفيروس كورونا، وإبراهيم نورالدين، حكما رابعا.