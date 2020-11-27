"لورديانا" تشجع المارد الأحمر وتتمنى فوزه بنهائي القرن: الأهلي حديد

علاقات و مجتمع

أعلنت الراقصة البرازيلية لوريدانا، تشجيعها للنادي الأهلي في مباراة القمة المرتقبة اليوم، بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنية فوز المارد الأحمر.

وأكدت، أنها ستتابع المباراة مع أصدقائها المصريين في جلسة يملؤها الألفة والمحبة.

وتُعد لورديانا مشجعة قوية لمنتخب البرازيل، ولكنها في مصر تتابع وتشجع النادي الأهلي، حسب قولها لـ"الوطن".

بداية "لورديانا" في مصر

وبدأت شهرة الراقصة البرازيلية لورديانا بعد انتشار فيديو لها تغني على أنغام مهرجان "إخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل.

وحظيت الراقصة بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتقد البعض أنها راقصة محترفة، فضلا عن قدرتها على صنع حالة من البهجة في المكان، حسب قول البعض.

"لورديانا" سعيدة في مصر

وسبق أن قالت "لورديانا"، في حديث لـ"الوطن"، إنها سعيدة بإقامتها في مصر منذ عدة سنوات، وزيارتها لعدة مناطق سياحية وآثرية أبرزها الأهرامات، بالرغم من عدم إيجادتها للغة العربية: "مش بأعرف اتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية".

جدل حول مشاركتها كليب مع حمو بيكا

وكان من المفترض أن تشارك "لورديانا" حمو بيكا وعمر كمال في كليب جديد، ولكن أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، دون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، بحسب قوله.

وكتب كمال، عبر حسابه على "إنستجرام": "استجابة ليكم، هنزل أغنية (أنتي معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

"لورديانا" على مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر، ولها قناة على موقع "يوتيوب" تقدم فيها فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص، ويتابعها على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أكثر من 250 ألف من مختلف أنحاء العالم، كما أنها تشارك في إحياء العديد من الأفراح في مصر.