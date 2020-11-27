مكياج للبشرة السمراء من منال شينوتاي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - تعد منال شينوتاي إحدى النساء المؤثرات في مجال التجميل والمكياج، وإحدى رائدات الأعمال التي تلاقي متابعة كبيرة على حسابها في إنستقرام. وهي تشتهر بشكل خاص بمكياجها الذي يعتمد على نمش الوجه المزيف، ويبرز العينين بطريقة أنثوية ناعمة، إلى جانب البشرة المتوهجة والمشرقة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أساليب مكياج متنوعة للبشرة السمراء استوحيناها من منال شينوتاي، لتختاري من بينها ما يناسبك.





مكياج ناعم بتدرجات النيود

مكياج ناعم بتدرجات النيود



يتناغم النيود مع جميع ألوان البشرة، خصوصاً البشرة السمراء. لذلك، أبرزي لون بشرتك وملامح وجهك بمكياج ناعم بتدرجات النيود على طريقة منال شينوتاي، بحيث تعتمدين أساسيات البشرة بلون قريب الى لون بشرتك السمراء، مع البلاش البارز على عظمتي الخدين. واستخدمي ظلال العيون بتدرجات النيود الفاتحة والداكنة لتظليل كامل الجفن العلوي، وارسمي خط أيلاينر ناعم على طول الرمش العلوي، واجعليه ممتداً قليلاً الى خارج العين. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون النيود بدرجة داكنة.

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مكياج عيون بنفسجي

مكاج عيون بنفسجي



يعد البنفسجي أحد أكثر ألوان المكياج رواجاً، وهو ملائم لكافة المواسم ويتناغم مع جميع ألوان البشرة، وخصوصاً البشرة السمراء. لذلك، لا تترددي في اعتماد مكياج عيون باللون البنفسجي الغامق بأسلوب منال شينوتاي. إذ يكفي أن تعتمدي تغطية ناعمة للبشرة مع البلاش الواضح، وتستخدمي ظل العين باللون البنفسجي الغامق على طول الجفن العلوي الثابت والمتحرك. واعتمدي الى جانبه الروج النيود بلون قريب الى لون بشرتك.

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مكياج عين القطة

مكياج عين القطة



يُعتبر مكياج عين القطة أحد أساليب المكياج الأكثر رواجاً بين النساء، كونه يناسب العيون بمختلف أحجامها ويجعلها أكبر حجماً وأكثر اتساعاً. يمكنك اعتماده على طريقة منال شينوتاي، بحيث تستخدمين ظلال العيون باللون المشمشي على الجفن العلوي، وترسمين بالأيلاينر الأسود خطاً يمتد من مدمع العين وحتى خارج العين بأسلوب عين القطة. وامنحي عيونك الإشراقة واجعليها مضيئة من خلال استخدام الظل الأصفر الفاتح على خط النصف الداخلي للرمش السفلي، الى جنب الرموش الاصطناعية. وبالنسبة الى أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون النيود اللامع. ولإضفاء لمسة مميزة على وجهك، اعتمدي النمش المزيف على منطقة الأنف والخدين.

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