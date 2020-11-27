موديلات مناكير ناعمة وبسيطة لإطلالة عملية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - تعد موديلات المناكير التي تطغى عليها البساطة والنعومة خياراً مثالياً لكافة الأوقات، حيث بالإمكان اعتمادها في العمل وفي الأيام العادية وخلال المناسبات والسهرات أيضاً. لذلك، بإمكانك التفنن بألوان المناكير المختلفة، والحصول على أجمل موديلات المناكير الناعمة التي بإمكانك تنفيذها في المنزل.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من موديلات المناكير العصرية، الأنيقة والبسيطة، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الأظافر الملونة

الأظافر الملونة



من المعروف أن الأظافر المطلية بألوان مناكير متعددة وإنما متناغمة، هي موضة رائجة جداً في مجال تزيين الأظافر، حيث تعتمدين فيها على كل ظفر لون طلاء أظافر مختلفاً. اختاري على سبيل المثال ألوان المناكير: الزهري القوي، الأحمر الداكن، الخمري، إضافة الى الباذنجاني... كما بإمكانك اختيار ألوان أخرى متناغمة تتلاءم مع ملابسك.

تابعي المزيد : طريقة تزيين الأظافر العريضة



الأظافر المخططة

الأظافر المخططة



تعد الأظافر المخططة من أبرز موديلات الأظافر الرائجة، والتي تعد مزيجاً بين الأناقة والبساطة. وبما أن الأخضر هو خيار رائع لمختلف الأوقات، بإمكانك اعتماده على ثلاثة من أظافرك، أما الظفرين الباقيين فطبقي عليهما المناكير بألوان الأخضر والأبيض والأحمر الداكن بأسلوب مخطط ناعم.

تابعي المزيد : حافظي على أظافركِ من التقصف بهذه الزيوت



المناكير الفرنسي باللونين الكاميل والأسود

المناكير الفرنسي باللونين الكاميل والأسود



إذا كنت ترغبين في اعتماد ألوان المناكير الشتوية بطريقة مميزة ولافتة، بإمكانك اعتماد المناكير الفرنسي بأسلوب عصري وألوان مختلفة، بحيث تعتمدين المناكير الكاميل على مقدمة الأظافر، فيما تعتمدين المناكير الأسود عند زاوية قاعدة الأظافر. وضعي بعدها طبقة من الماكير الشفاف اللامع. إضاف الى ذلك، يمكنك اعتماد المناكير الفرنسي باللون الذهبي عند مقدمة الأظافر، مع اعتماد المناكير النيود كقاعدة لأظافرك.

تابعي المزيد : مقوي الأظافر من صنع يديك بمكونات من مطبخك



أظافر نيود مستوحاة من الهلال

أظافر نيود مستوحاة من الهلال



مهما كانت الملابس التي سترتدينها، تعد الأظافر النيود المستوحاة من شكل الهلال خياراً مثالياً، فهي أحد موديلات الأظافر الأنيقة والناعمة في آن، وتمنح أظافرك مظهراً أنثوياً جذاباً. طبقي المناكير النيود بالدرجة التي ترغبين فيها على أظافرك، وباستخدام أداة متخصصة، نفذي رسمة الهلال بالقرب من قاعدة الأظافر.

تابعي المزيد : إذا كنت من محبات المناكير الأزرق اقرئي هذا المقال



أظافر بألوان التوابل الدافئة

أظافر بألوان التوابل الدافئة



يعد البني بتدرجاته المختلفة والبيج من أبرز ألوان المناكير التي تكون رائجة خلال الأجواء الباردة، كونها تضفي الدفء على إطلالة المرأة، وتتناغم مع ألوان السترات الخريفية الأنيقة. لذلك، لا تترددي في مزج هذه الألوان التي تمثل التوابل الدافئة على أظافرك بأسلوب ناعم وجذاب.

تابعي المزيد : طريقة تقليم الأظافر السميكة