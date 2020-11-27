قشر البرتقال للعناية بالجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - يُعد البرتقال من العناصر الغذائية التي تساعد بشكل كبير في علاج الكثير من مشاكل البشرة، نظراً لاحتوائه على فيتامين C، ويحتوي قشر البرتقال على نسبة عالية للغاية من فيتامين C، مما يجعل لمقشر قشر البرتقال فوائد رائعة عند تطبيقه على الجسم.

وفي السطور التالية، ستتعرفين على فوائد فيتامين C، الذي يحتوي عليه قشر البرتقال، وكيفية تطبيق مقشر قشر البرتقال للجسم.



أولاً فوائد فيتامين سي في قشر البرتقال

فوائد فيتامين سي



1-يساعد في إنتاج الكولاجين، الذي يساعد في نضارة وترطيب البشرة.

2-يستطيع أن يزيد فعالية واقي الشمس من خلال العمل على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

3-يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع.

4- تحتوي قشور البرتقال على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد في دعم صحة الجسم والجلد.

5-تحتوي فشور البرتقال على العديد من الفيتامينات المفيدة للجلد والبشرة، أهمها ما يلي:

فيتامين أ: يعزز شد البشرة وتنعيمها، ويساعد البشرة على موازنة إفراز الدهون، كما يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

فيتامين ب: يساعد في تجديد خلايا الجلد وإصلاحها، كما يحفز عملية ترطيب البشرة، وينظم إفراز الدهون.

الكالسيوم: يعزز ترطيب البشرة ويشجع على تنظيم إفراز الدهون

المغنيسيوم: يعمل على استقرار الهرمونات التي يمكن أن تسهم في ظهور حب الشباب.

النحاس: يعزز إنتاج الإيلاستين والكولاجين، ويساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، ويشجع كما يعمل على إصلاح الجلد التالف.

للخروج وشراء أي شيء. ما عليك سوى التسوق بقدر مخزن الطعام الخاص بك أو الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون للسكر والملح وقشر البرتقال وزيت جوز الهند نفس تأثير العديد من منتجات تقشير الجسم الأغلى ثمناً والمشتراة من المتجر.



طريقة تحضير مقشر قشر البرتقال

قشر البرتقال



1-مقشر قشر البرتقال والسكر

1-نصف كوب من السكر.

2- ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المجفف المبشور.

3- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا مع الفانيليا

4-زيت البرتقال الحلو

طريقة تحضير المقشر

1- يُمزج السكر وقشر البرتقال المجفف في وعاء، وفي وعاء آخر منفصل، اخلطي زيت الجوجوبا المنقوع بالفانيليا وبضع قطرات من زيت البرتقال الحلو.

2-أضيفي خليط الزيت إلى السكر وقشور البرتقال، ثم حركيه حتى يصبح ناعما.

3-طبقي المقشر على جسمك واتركيه لمدة 20 دقيقة، مع فركه جيداً، ثم اغسليه بالماء البارد، ثم طبقي كريم الترطيب المناسب لنوع بشرتك.

4-اسكبي ما تبقى من الخليط في برطمان واحفظيه في مكان بارد وجاف، ويُمكن استخدامه خلال شهر واحد فقط من وقت تحضيره.





2-مقشر قشر البرتقال والملح



تعتبر مقشرات الملح ثقيلة إلى حد ما مقارنة بمقشرات السكر، لأن حبيبات الملح أكثر حدة من حبيبات السكر على الجلد، ولكن مقشرات الملح رائعة للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد، لأنها يمكن أن تعمل على الجلد بشكل أعمق وأسرع، وهي رائعة للجسم حيث تعمل بشكل رائع على القدمين والساقين والذارعين.

ويمكنكِ تحضير مقشر قشر البرتقال والملح بهذه المكونات:

1-كوب من ملح البحر.

2- ملعقة كبيرة من قشر برتقال المجفف والمبشور.

3-4 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا أو اللوز أو الأفوكادو أو زيت الزيتون.

4-ملعقة كبيرة من زيت الليمون أو الجريب فروت الأساسي.

طريقة تحضير مقشر قشر البرتقال والملح

1-يُمزج الملح مع قشر البرتقال المجفف.

2-يُضاف الزيت إلى الخليط حتى يبدو متماسكاً، ثم يتم وضع بضع قطرات من زيت الليمون أو الجريب فروت، ويُطبق الخليط على الجسم لمدة نصف ساعة، مع فركه جيداً، ويتم شطفه بالماء البارد، ثم ترطيب الجسم بالكريم المرطب.

ميتا تاغ

يُعد البرتقال من العناصر الغذائية التي تساعد بشكل كبير في علاج الكثير من مشاكل البشرة، نظراً لاحتوائه على فيتامين C، ويحتوي قشر البرتقال على نسبة عالية للغاية من فيتامين C، مما يجعل لمقشر قشر البرتقال فوائد رائعة عند تطبيقه على الجسم، إليك طريقة تحضير مقشر قشر البرتقال للجسم.

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