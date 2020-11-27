كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - تساعد الأظافر القوية وغير المتكسرة في التمتّع بأي لون مناكير قد تختاره المرأة، لكن عندما تكون الأظافر ضعيفة وهشة فإنها تحول دون الحصول على أظافر أنيقة، حيث تكون متقشرة ومتكسرة. إضافة الى أن الأظافر القوية مؤشر على الصحة الجيدة في كثير من الأحيان. بالتالي، إذا كنت تعانين من الأظافر الضعيفة، فإننا سنقدم لك في ما يلي، أفضل طرق العناية بالأظافر الضعيفة.



تناولي مكملات البيوتين

العناية بالأظافر الضعيفة

يساعد البيوتين أو فيتامين B7، في تقوية الأظافر الضعيفة وجعلها مقاومة للتكسر، لذلك عليك التأكد من استهلاك الكمية اللازمة لجسمك منه، حيث بإمكانك استهلاك مكملات البيوتين، أو تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل البيض المطبوخ والسردين والبقوليات.



لا تعرضي أظافرك للماء بكثرة

لا تعرضي أظافرك للماء

يؤدي الإفراط في استخدام الماء أو نقع الأظافر بالمياه، الى إصابة الأظافر بالضعف والهشاشة، بالتالي احرصي على ارتداء القفازات أثناء غسل الأواني والصحون، وتجنبي قدر الإمكان تعرض أظافرك للماء بشكل مكثف.



استهلكي كمية كافية من الماء

العناية بالأظافر الضعيفة

إن شرب كمية كافية من الماء مفيد جداً للصحة عموماً والأظافر خصوصاً، حيث يجعلها رطبة وقوية وغير قابلة للتكسر. لذلك، احرصي على شرب كمية كافية من الماء والسوائل لتتخلصي من الأظافر الضعيفة والهشة.



كوني حذرة بخصوص المنتجات التي تستخدمينها

تجنبي قدر الإمكان استخدام الأسيتون

يحتوي الكثير من أنواع طلاء الأظافر ومنتجات العناية الأظافر على مواد كيماوية قاسية تضعف أظافرك وتجعلها هشة، لذلك احرصي على اختيار منتجات ذات جودة عالية ومن علامات معروفة. كذلك، تجنبي قدر الإمكان استخدام الأسيتون، لأنه يؤدي الى تلف الأظافر، واحرصي على استخدام أنواع مناكير غير سامة وخالية من مادة الأسيتون.



امنحي أظافرك الفرصة لتتنفس

ابتعدي عن المنتجات المؤذية

على رغم أن المناكير يمنحك أظافر أنيقة وذت مظهر جذاب، إلا أن الأظافر يحتاج من وقت الى آخر الى أن تتنفس. لذلك، احرصي على إزالة طلاء الأظافر بعد أيام من وضعه، باستخدام مزيل المناكير الخالي من الأسيتون، واتركي أظافرك من دون مناكير لبضع أيام أخرى، وهكذا تساهمين في جعلها قوية وصحية.



رطبي أظافرك

رطبي أظافرك

بعد إزالة المناكير عن أظافرك، احرصي على ترطيب أظافرك بشكل كاف، وذلك من خلال استخدام كريم ترطيب اليدين خاصتك. كذلك، احرصي دائماً على ترطيب يديك بعد كل مرة تعرضينهما للماء، لأن الجفاف يضعف الأظافر ويجعلها هشة ومتكسرة.

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